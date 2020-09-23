Teknofest Gaziantep 24 Eylül'de kapılarını açıyor

İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenleniyor. #MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST’e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST 2020 Gaziantep 24 Eylül Perşembe günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde başlıyor.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen TEKNOFEST, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettiği fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor. Gençlerimizin heyecanına ortak olacağımız festivalin açılış programını sizlerle paylaşmaktan ve sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

AÇILIŞ PROGRAMI:

24 Eylül 2020

10:00-10:30 : Panoroma Müzesi Önü Buluşma

10:30-10:45 : Gaziantep Kalesi’ne Kortej Yürüyüşü

10:45-11:10 : Açılış Konuşmaları

11:15 : Bayrak Töreni ve Türk Yıldızları Özel Gösterisi

11:30 : Ortadoğu Fuar Merkezine Hareket

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

TEKNOFEST 2020 Gaziantep’e gelecek olan basın mensuplarının akreditasyon için aşağıdaki bilgileri iletmeleri gerekmektedir.

Kurum adı

Ad - Soyad

Doğum Tarihi

TC Kimlik Numarası

Tarih : 24-27 Eylül 2020

Saat : 09:00 - 18:00

Yer : Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi