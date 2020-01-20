Teknofest 2020 başvuru tarihleri nedir? Teknofest Gaziantep 2020 ne zaman?

Teknofest Gaziantep 2020 ne zaman? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yerini aldı. Tüm Türkiye’nin büyük bir merak ve heyecanla takip ettiğien büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2020 tarihi belli oldu. 2019 Teknofest İstanbul Havalaalanı'nda yapılmıştı. Teknofest 2020, Gaziantep Havalimanı'nda yapılacak. Teknofest Gaziantep 2020 ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2020 için tarih netleşti. 2020 TEKNOFEST 22-27 Eylül tarihlerinde yapılacak.

TEKNOFEST 2020 NEREDE?

TEKNOFEST 2020, Gaziantep Havalimanı'nda yapılacak. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Anadolu'da gerçekleştirme kararı aldık. Aday kentleri değerlendirdik. Gaziantep tüm kriterlerde üst düzeyde. Zeugma burada hemen yakında Göbeklitepe ve eshabı kehf bulunuyor. Biraz daha ileride cezeri türbesi var. Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız İstanbul'a gelemeyen çocuklara ulaşmak. Umut ışıklarımızın sayısı artsın istiyoruz." dedi.

28 ŞUBAT SON BAŞVURU TARİHİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Milli teknoloji hamlesi, coşkuyu ülkenin her noktasında heyecana ortaklıklarla başarıya ulaşacak.Yarışmalara 28 Şubat 2020 son başvuru tarihi. Bizim için bu yarışmalar çok önemli. TeknoFest'te herkesin gözü gökyüzünde oluyor."dedi.

Hackistanbul'u, Hackzeugma olarak bu yol Gaziantep'te gerçekleştireceğiz.

Gaziantep artık TeknoFest'ten önce-Teknofest'ten sonra diye ayrılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,"Çok özel bir mekandayız. Bir medeniyet şehrindeyiz. TeknoFest'in burada olması çok önemli. Gaziantep sanayisi artık TeknoFest'ten önce-Teknofest'ten sonra diye ayrılacak." dedi.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.