TEKNOFEST 2020 üçüncü yılını da başarıyla tamamladı... "Gelecek yıl İstanbul'da"

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 Gaziantep büyük bir coşkuyla sona erdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen festivalin dördüncü gününde de ödüller sahiplerini buldu. Ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği teknoloji yarışmaları ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için #milliteknolojihamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyan festival yarışmaları, uçuş gösterileri, ödül törenleri ve Cumhurbaşkanımızın değerli ziyareti başta olmak üzere daha birçok unutulmayacak anlar yaşattı.

SELÇUK BAYRAKTAR TEKNOFEST’İ GURURLA KAPATTI



Kapanış konuşmasını sahnede gençlerle birlikte yapan Selçuk Bayraktar; ‘‘Gençlere, Teknofest heyecanını duyan gönlünü veren emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Teknofest’i Teknofest yapan, bizden desteğini ve ilgisini esirgemeyen milletimize teşekkür ediyoruz. 2021’de İstanbul’da görüşmek üzere.’’ ifadelerini kullandı. Sn. Selçuk Bayraktar, Gaziantep’e ev sahipliği için teşekkür etti.

SÜLEYMAN SOYLU TEKNOFEST’E KATILDI



Teknolojinin kalbinin attığı festivalin son gününde İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, Gaziantep Valisi Sn. Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Sn. Fatma Şahin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı & Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Fatih Kacır takımlar ile sohbet ederek çeşitli kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmalarına ait projelerin yer aldığı sergi alanını gezdi. Festival alanında gençlerle görüşen Süleyman Soylu sonrasında sahneye çıkarak teknoloji yarışmalarının kazananlarına ödüllerini takdim etti.

Ödül töreni öncesinde sahnede konuşmasını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu; ‘‘ Üç yıldır her yılın kendi adına bir aşama kaydettiği ve her yıl yeni bir zirveyi yakaladığı gelişim sürecine tanıklık etmenin onuru içerisindeyiz. Onun için öncelikle bu güzel adımı atan, bu güzel organizasyonu gerçekleştiren, ülkemin gençlerine umut veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na, onun değerli yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar beye ve özellikle 2018 yılından bu yana bu organizasyona emek veren herkese, ama öncelikle de bu heyecanı veren bu desteği sağlayan ufkunu ve vizyonunu burada bulunduran kıymetli dostlarıma teşekkür ediyorum. Stantların büyük bir bölümünü dolaştım. İlk yıldan geçtiğimiz yıla, geçtiğimiz yıldan bu yıla aşamaları teker teker gördüm. Kıymetli genç arkadaşlarım, burayı gördükçe, keşke bizim çocukluğumuzda da olsa diyorum. Çünkü siz hakikaten çok güzel bir iş başarıyorsunuz. Siz gençsiniz sizin gibi genç arkadaşlarınıza da çok iyi rol model oluyorsunuz. Doğru rol modeller oluyorsunuz ve doğru adımlar atıyorsunuz. Aslında Teknofest, bir çok çıktısı olan, bir çok başarı hikayesi olan ve aynı zamanda bizlerde moral, özgüven ve güç kazandıran çok önemli bir etkinlik. Gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum. Burada bütün dünyaya parmak ısırtacak, sizin yapacaklarınızla ülkemizin gücünü gösterecek nice gelişimlerin altına imza atmanızı temenni ediyorum.’’ açıklamasında bulundu.

TEKNOFEST ÖDÜL YAĞMURU! 21 FARKLI KATEGORİ VE 3 MİLYON TL’DEN FAZLA ÖDÜL



Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20.197 takımdaki 100 bin gencimiz kıyasıya mücadele etti. Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda aylarca süren hazırlık ve rekabetin ardından dereceye giren isimler belli oldu. 3 milyon TL’den fazla ödülün verildiği 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmanın ödül törenleri gerçekleşti.

FESTİVAL BOYUNCA GAZİANTEP SEMALARINDA GÖRSEL BİR ŞÖLEN YAŞANDI



Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi milli gururumuz Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün festival boyunca gerçekleştirdikleri muhteşem gösteri uçuşları büyük bir hayranlıkla izlendi. Heyecan dolu dakikalara sahne olan Atak Helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti.

YERLİ VE MİLLİ YAZILIM KARTI TEKNOFEST’TE TANITILDI



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Bayraktar ilk yerli ve milli yazılım kartının tanıtımını TEKNOFEST’te gerçekleştirdi. DENEYAP Kart Kamera ve Kart Seti, milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilmiş yerli elektronik geliştirme seti olarak tanıtıldı.

DRONE YARIŞMASI YİNE NEFESLERİ KESTİ…



Teknofest 2020 Gaziantep kapsamında STM yürütücülüğünde düzenlenen Drone Yarışları Gaziantep’in tarihi mekanlarından Rumkale’de gerçekleşti. Üç yıldır büyük ilgiyle takip edilen drone yarışlarına bu yıl 10 farklı ilden toplam 16 bireysel sporcu katıldı. Rumkale’nin muhteşem atmosferinde gerçekleşen drone yarışması yine nefesleri kesti.

TEKNOFEST 2021 ‘DE İSTANBUL’DA GÖRÜŞMEK ÜZERE…



Her anı farklı ve hepsi birbirinden güzel sahnelere imza atan, dört gün boyunca sosyal medya hesaplarından, canlı yayın frekanslarından ve youtube hesabından online olarak izlenen Teknofest 2020 Gaziantep’in tamamını dilediğiniz zaman Teknofest YouTube hesabından tekrar izleyebilirsiniz. Teknofest 2021’de İstanbul’da görüşmek üzere bu sene sizlere veda ediyoruz.