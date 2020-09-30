TEKNOFEST 2020 muhteşem finali ile Gaziantep'te sona erdi

Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST gurur, coşku ve heyecan dolu günlerin ardından sona erdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen festivale üçüncü yılında milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep ev sahipliği yaptı. Pandemi nedeniyle ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştirilen festival, milyonlar tarafından ekranları başından ve dijital platformlardan ilgiyle takip edildi.

Ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği teknoloji yarışmaları ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için MilliTeknolojiHamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyan festival; teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, ödül törenleri, DENEYAP Kart lansmanı, Deneyap Teknoloji Atölyesi açılışları ve Sn. Cumhurbaşkanımızın değerli ziyaretleri başta olmak üzere unutulmayacak özel anlara sahne oldu.

Türkiye Tarihinin En Büyük Ödüllü Teknoloji Yarışmaları

Roket, Elektrikli Araç, Robotaksi Binek Otonom, Model Uydu, İnsansız Hava Aracı Yarışmaları 1-20 Eylül tarihleri arasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenirken Akıllı Ulaşım, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Helikopter Tasarım, İnsanlık Yararına Teknoloji, Jet Motor Tasarım, Sürü İHA Simülasyon, Uçan Araba Tasarım Yarışmaları Gaziantep’te Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Gaziantep Olimpik Havuz’da düzenlenen İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması ve Rumkale’de düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası heyecanlı anlara sahne oldu. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak takımlara “En İyi Sunum”, “En Özgün Tasarım”, “En İyi Takım Ruhu” ödülleri takdim edildi. 100 üniversite, 28 lise, 9 ortaokul, 10 Bilim ve Sanat Merkezi, 1 Bilim Merkezi, 1 Deneyap takımı olmak üzere toplamda 149 takım ödüllerine kavuştu.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisanüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına katıldı. Yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti. Aylarca süren hazırlık ve jüri değerlendirmelerinin ardından alt kategorilerle birlikte dereceye giren takımlara toplamda 3 milyon TL’den fazla ödül verildi.

Yeter ki Siz Hayallerinizi Gerçeğe Dönüştürmek İçin Mücadele Edin

TEKNOFEST 2020’ye katılarak çocuk ve gençlerin projeleriyle yakından ilgilenip bilgi alan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmasında: “Bin yıldır bu toprakları vatanımız kılmak uğrunda canlarını ortaya koyan ecdadımız, onca fedakarlığı sizin bugün ve gelecekte göstereceğiniz başarılar için yapmıştır. Her birinizden bu anlayışla eğitiminize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum. Biz kurduğumuz güçlü altyapıyla, verdiğimiz desteklerle, sağladığımız fırsatlarla, TEKNOFEST gibi platformlarla sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlere destek olmakta kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz. İhtiyaçlar varsa gideririz. Engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mücadele etmekten, gayret göstermekten, emek vermekten vazgeçmeyin.” diyerek gençlere moral ve motivasyon verdi.

Hakkari’den Edirne’ye Tüm Yurdu Deneyap Teknoloji Atölyeleri Saracak

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Ortadoğu Fuar Merkezi’nden çevrimiçi olarak bağlandığı 30 ildeki Deneyap Teknoloji Atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi. Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat’taki Deneyap Teknoloji Atölyelerinin açılışı alkışlarla gerçekleştirildi. 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi, Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde tüm yurtta gençleri bilim ve teknoloji ile buluşturacak.

Yerli ve Milli “DENEYAP Kart” Teknoloji Tutkunları İçin Geliştirildi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve girişimcilerinin ortak çalışması olan Deneyap Kart Kamera ve Kart Seti de TEKNOFEST’te Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Bayraktar tarafından tanıtıldı. Milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart Kamera ve Kart Seti; kullanıcılarına toplumu dijital çağa taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi vb. teknolojik alanlarda proje geliştirme imkanı sağlıyor. Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti ile ilişkili konuların altyapısını aktarmak ve belirli yapay zeka algoritmalarını çalıştırmak amacıyla geliştirilen Deneyap Kart Kamera ve Kart Seti ortaokul ve üzeri seviyede teknolojiye ilgi duyan herkese proje geliştirme imkanı sunuyor.

Deneyap Kart Kamera ve Kart Seti hakkında detaylı bilgiye https://deneyapkart.deneyap.org/ web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

TEKNOFEST Coşkusunu Gönüllere, Kalıcı İzlerini Gaziantep’e Bıraktı

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, ev sahibi Gaziantep’e de kalıcı izler bıraktı. Gittiği her yere enerjisini, tecrübelerini ve bilgi birikimini taşıyan TEKNOFEST, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 2, Şehitkamil İlçe Belediyesi iş birliği ile 1 ve Şahinbey İlçe Belediyesi iş birliği ile 2 Deneyap Teknoloji Atölyesi olmak üzere 5 atölye kurdu. Yeni kurulan atölyelerle birlikte Gaziantep’te toplam öğrenci kapasitesi 960 olan 6 farklı atölye hayata geçmiş oldu. TEKNOFEST Kalıcı İzler Komisyon çalışmaları “Bilim Türkiye” kapsamında Şehitkamil, Şahinbey ve Büyükşehir Belediyesi ile toplam 3 merkezde de bilim atölyeleri kuruldu. Şehitkamil ve GOAP'ta Tasarım, Teknoloji, Matematik, Doğa Bilimleri ve Astronomi, Havacılık & Uzay olmak üzere 5'er atölye kurulurken, Şahinbey’deki merkezde bunlara ek olarak Girişim ve Tarım Atölyeleri ile toplam 7 atölyelik bir alan kuruldu.

Türk Yıldızları Gaziantep Semalarına Ay Yıldız ve TEKNOFEST’in Kalbini Çizdi

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi, milli gururumuz Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün festival boyunca gerçekleştirdikleri muhteşem gösteri uçuşları büyük bir hayranlıkla izlendi. Türk yıldızlarının Gaziantep semalarına çizdiği 6 kilometre yüksekliğinde, 15 kilometre genişliğindeki ay ve yıldız büyük beğeni topladı. Yine Türk Yıldızları’nın festivalin açılışı sırasında Gaziantep Kalesi üzerinde çizdiği kalp ise TEKNOFEST’in kalbini göklere taşıdı. Atak Helikopterleri gösterisi alkışlar içinde izlenirken, coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti.

Drone Yarışması Rum Kale’nin Eşsiz Güzelliği İçinde Gerçekleşti

TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında düzenlenen Drone Yarışları Gaziantep’in tarihi ve doğal güzelliğiyle bir dünya mirası olan Rumkale’de gerçekleşti. Üç yıldır büyük ilgiyle takip edilen drone yarışlarına bu yıl 10 farklı ilden toplam 16 bireysel sporcu katıldı. Rumkale’nin muhteşem atmosferinde gerçekleşen Drone Yarışması yine nefesleri kesti.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST’i İstanbul’a Gururla Uğurladı

Kapanış konuşmasını sahnede gençlerle birlikte yapan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar: ‘‘Gençlere, TEKNOFEST heyecanını kalbinde hisseden, gönlünü veren, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. TEKNOFEST’i TEKNOFEST yapan, bizden desteğini ve ilgisini esirgemeyen milletimize, güzel ev sahipliği için Gaziantep’e çok teşekkür ediyoruz. 2021’de İstanbul’da görüşmek üzere.’’ ifadelerini kullandı.

Toplamda 63 paydaşı bulunan TEKNOFEST 2020, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ’nın yürütücülüğünde, 7 bakanlık, 4 başkanlık, 26 kurum, 16 üniversite ve 10 medya paydaşının desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarının yürütücü ve destekçileri arasında AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TÜRKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE ile birlikte festivale Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Patent, Türkiye Uzay Ajansı, TURKCELL, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bulunuyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

TEKNOFEST 2020’nin medya paydaşlarını ise sırasıyla AA, TRT, A Haber -Sabah, Albayrak Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Haber Türk, Kanal 7, TGRT Haber ve Türk Medya oluşturuyor.