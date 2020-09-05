Teknofest 2020 Efficiency Challange yarış startını Mustafa Varank ve Selçuk Bayraktar gerçekleştirdi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2019’da ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFESTE'te genç yeteneklerin geleceğin çevre dostu araçlarını sergilediği heyecanlı anlara sahne olan yarış nefes kesti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı & Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yarış için hazırlanan tüm takımları ziyaret ederek gençlerin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Geleceğin araçlarını tasarlayan takımları yarış pistinden uğurladılar. Körfez Yarış Pisti’nde bugün yarışan yirmi takım için yarış startını Mustafa Varank ve Selçuk Bayraktar yaparak gençlerin heyecanına ortak oldular.

Teknofest 2020 kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına Türkiye’de 81 ilden 20.197 takım başvuru yaptı.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına katılan 100 bin genç geliştirdikleri projeler ile geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. 1-6 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde yapılan alternatif enerjili elektrikli araçlarını yarıştırdıkları yarışma Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması kapsamında bugün yirmi takım yarıştı.

FORMULA 1 PİSTİNDE ÖZEL YARIŞ



Bugün gerçekleştirilen yarışı başlatmadan önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gençlere bir sürpriz yaparak 6 Eylül Pazar günü onlara Formula 1 pistinde özel gösteri yapacakları müjdesini verdi.

Öğrencilerin aylardır emek verdiği ve geleceğin araçlarını tasarladıkları nefes kesen yarışların sonunda özel bir gösterim olarak 6 Eylül Pazar Günü (Yarın) İstanbul Park Tuzla Formula 1 Pistinde saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

#MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bugün Yarışan Takımlar;

Çukurova Üniversitesi Çukurova Elektromobil Takımı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Subu Tetra

Kastamonu Üniversitesi Atabeygazi

Yozgat Bozok Üniversitesi Beem

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Otobil

Harran Üniversitesi Harran Tech Team

Bursa Teknik Üniversitesi Hacıwatt Elektromobil

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Fen Racing Team

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Duscart

Karadeniz Teknik Üniversitesi K-Tech Team H

Yıldız Teknik Üniversitesi Alternative Energy Systems Society (Aesk) E

Ankara Üniversitesi Hidroket

Bursa Teknik Üniversitesi Elektronomi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Hidromotive

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 Elektromobil Ar&Ge Topluluğu

Pamukkale Üniversitesi Atay

Yıldız Teknik Üniversitesi Alternative Energy Systems Society(Aesk) H

Altınbaş Üniversitesi Eva Team

Karadeniz Teknik Üniversitesi K-Tech Team E

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akümobil