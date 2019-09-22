TEKNOFEST 1 milyon 720 bin kişiyle rekorları altüst etti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul’un ödül töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST İstanbul’un ikinci yılında "gökyüzüne bakan her çocuğun gözündeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır" dediklerini hatırlattı.

Bu pırıltıya 6 gün boyunca sabahtan akşama kadar şahit olduklarını belirten Bayraktar, "Dün 1 milyonu aşmıştık, bugün 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık." dedi.

Artık milli teknoloji hamlesi aşısının tuttuğunu dile getiren Bayraktar, "50 bin genç kardeşimiz ve sonrakiler ülkemizi, teknolojide inşallah lider yapacaklar. Buradaki genç kardeşlerimiz, hepsi teknolojinin şampiyonları. Ülkemizi uzayda, havacılıkta, yüksek teknolojide dünyada liderliğe taşıyacaklar." diye konuştu.

1,5 milyonu aşkın ziyaretçinin kendileri için büyük bir cesaret kaynağı olduğunu ve en büyük desteği bir anlamda bunun verdiğini ifade eden Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Aziz milletimize hepinizin huzurunda tüm kalbimle teşekkür ediyorum. TEKNOFEST İstanbul, büyük bir takım oyunu. Önde biz görünenler dışında yüzlerce, binlerce sessiz gönüllüsü var. Onlara da en içten minnet duygularımı iletmek istiyorum. Bunun yanında tüm emek verenlere, tüm heyecanını duyanlara, tüm paydaşlarımıza, ziyaretçilerimizle bire bir ilgilenen güvenlik güçlerimize, organizasyonda görev alan tüm ekip arkadaşlarımızı tüm kalbi duygularımla selamlıyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için 3. TEKNOFEST’te buluşmak üzere."

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY ve TEKNOLOJİ FESTİVALİ OLDU

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne tanık olmak isteyen yüzbinlerce insan coşku ve heyecanla TEKNOFEST alanına akın etti. Dünyanın en büyük teknoloji festivaline katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu. 17-22 Eylül’de altı gün boyunca Atatürk Havalimanında yapılan festivale katılanlar bir yandan Türkiye’nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalarla coşkuyu zirvede yaşadı. TEKNOFEST kapsamında yabancı ve yerli girişimcilerin buluştuğu ‘Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ ile ‘Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı da düzenlendi.

İLKLERE SAHNE OLAN FESTİVAL

Bu yıl ikinci kez düzenlenen TEKNOFEST’e gelen ziyaretçiler Baykar tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nı, yerli ve milli uçan araba Cezeri’yi ve TUSAŞ tarafından üretilen TF-X Milli Muharip Uçağı’nın prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı.

TEKNOFEST sergi alanında ise Türkiye’nin milli ve yerli imkânlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar sergilendi. İlk yerli ve milli helikopterimiz ATAK ve eğitim uçağı HÜRJET ile birlikte 38 farklı hava aracını festival alanında bulundu. Kara araçları bölümünde ise yolcularını mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruyan BMC AMAZON UKS-OTONOM, ALTAY tankı, kirpi ambulans dâhil dokuz araç sergilendi.

Teknofest’e İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’ne nefes kesen gösteri uçuşları da damgasını vurdu. Altı gün boyunca devam eden etkinlikte, her gün Solo Türk’ün başlattığı gösteri uçuşları da ilklere sahne oldu. Ziyaretçiler Rusya’nın ünlü gösteri uçakları ‘Russian Knights Aerobatic Team’, Rus SU-35 savaş uçağı ve MC-21 yolcu uçağının gösteri uçuşlarını da Türkiye’de izlediler. Ahenk ve zorlu akrobasi şovlarıyla dünyaca ünlü Türk Yıldızları, ATAK helikopteri, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Red Bull, Yaralı Tahliyesi, SSJ-100, THK ve BE 200 ES Yangın Söndürme uçakları da yaptıkları gösteri uçuşları festivale gelenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

EĞİTİM VE EĞLENCE DOLU

Çocuk, genç ve yaşlı demeden her yaştan insanın zamanını eğlenerek ve öğrenerek geçirdiği atölye çalışmalarına katıldı. Bu yıl ki festivalde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı standında Uzay Taşları, Robotumu Kodluyorum, Roketimi Tasarlıyorum, Eğlenceli robotik, Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Elektronik Programlama, Robotik Kodlama, Mobil Uygulama ve Programlama ile Havacılık ve Uzay atölyelerine büyük ilgi gösterildi.

Bursa Teknik Üniversitesi stant alanındaki Elektrik ve Elektronik Atölyesi ve Kodlama Atölyesi, TR Motor Standında ‘Motor Atölyesi’ ile Roket Yarışması Etkinlik Çadırında Tübitak Sage Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi de yapıldı.

21 Eylül Cumartesi günü akşamı festival coşkusu Murat Dalkılıç konseriyle ikiye katlandı. Alanı dolduran on binlerce kişi Dalkılıç’ın şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. Altı metreye kadar yükselip serbest uçuş deneyimi yaşatan Dikey Rüzgâr Tüneli, Türk Hava Kurumu Paraşüt Platformu, Gökbilim Planetaryumu ve Bilim Seferberliği Planetaryumu’na da ziyaretçiler TEKNOFEST boyunca büyük ilgi gösterdi.

19 FARKLI YARIŞMA, 38 FARKLI KATEGORİ VE 3 MİLYON TL’DEN FAZLA ÖDÜL

Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren isimler belli oldu. 3 milyon TL’den fazla ödülün verildiği 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmanın ödül törenleri 21-22 Eylül’de yapıldı. 21 Eylül Cumartesi günkü törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve kazananlara ödüllerini bizzat elleriyle verdi. Aylarca süren hazırlık ve rekabetin ardından ödül kazanan yarışmacılar ise şöyle:

Savaşan İHA Yarışması’nda Sabit Kanat Kategorisi’nde birinci İTÜNOM, ikinci ESOGU HORUS oldu.

Savaşan İHA Yarışması’nda Döner Kanat Kategorisi’nde birinci TAYYARE FATİHLERİ, ikinci ITU AGILE ROBOTİCS oldu.

Model Uydu Yarışması’nda birinci GRIZU 263, ikinci APİS 8A, üçüncü ise UVCSAT oldu.

Uçan Araba Tasarım Yarışması Serbest Kategori’de birinci HAVALİ BİLYALİ, ikinci MERT TUNA EROL, üçüncü ise HEZARFEN oldu.

Uçan Araba Tasarım Yarışması İleri Kategori’de birinci TOYGUN, ikinci AIRSTREAM, üçüncü ise ADC TEAM oldu.

Roket Yarışması Alçak İrtifa’da birinci ÇARGÂH ROKET TAKIMI, ikinci ise ATLANTİS oldu.

Roket Yarışması Yüksek İrtifa’da birincisi HAZAR ROKET TAKIMI, ikinci GÖKOVA3000, üçüncü ise KABUROT oldu.

Tübitak İnsansız Hava Aracı Yarışması Sabit Kanat Kategorisi’nde birinci INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH, ikinci ise ALBATROS oldu.

Tübitak İHA Döner Kanat Birincisi RACLAB oldu.

İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması Temel Kategori’de birinci COSMOS GRAVITY, ikinci RoboPAL, üçüncü ise HYDROTECH ROV oldu.

İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması İleri Kategori’de birinci CREATINY, ikinci, BAU ROV, üçüncü ise GEDİK ROV oldu.

Roboik İnsansız ve Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması ve Öğrenci Bağımsız Katılımcılar Birincisi İTÜ Racing

Roboik İnsansız ve Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması Küçük Ölçekli İşletmeler Kategorisi Birincisi Palanom Sanayi Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

Tübitak Efficiency Challenge Yarışması Elektromobil Kategorisi’nde birinci ELEKTROMOBİL TAKIMI, ikinci AESK, üçüncü ise EVA TEAM oldu.

Tübitak Efficiency Challenge Yarışması Hidromobil Yarışması Kategorisi’nde birinci AESK TAKIMI, ikinci HİDROANA, üçüncü ise UMAKİT oldu.

Mini Jet Radyal Kompresör Tasarımı’nda birinci MAX-THRUST TAKIMI oldu.

Robotik Yarışmaları Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisi’nde birinci HIZLI_LAMİ2, ikinci ROBOSTİM H2, üçüncü ise GÜNEŞ oldu.

Robotik Yarışmaları Yumurta Toplama Kategorisi’nde birinci SÜRKİ, ikinci URFAKARETTA2, üçüncü ise ZileÖZKALELİ oldu.

Robotik Yarışmaları Tasarla Çalıştır Kategorisi’nde birinci B.R.O.M., ikinci KODİZMİR, üçüncü ise NSİ-İZMİR oldu.

Robotik Fetih 1453 Yarışması’nda birinci ORET oldu.

Turbofan Motor Tasarım Yarışması’nda birinci ETU-GRIFFON, ikinci, JET-KILLERS, üçüncü ise AIR FLOW oldu.

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Eğitim Kategorisi İlkokul, Ortaokul ve Lise Seviyesi’nde birinci TEKNOLOJİ AVCILARI oldu.

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Ulaşım Kategorisi Üniversite ve Üzeri seviyesinde birinci SİSTEM PİEZO oldu.

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisi’nde birinci EL CEZERİ oldu.

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Çevre Kategorisi İlkokul, Ortaokul ve Lise Seviyesi’nde birinci YK BAHÇEŞEHİR KOLEJİ oldu.

Robotaksi Otonom Araç Yarışması’nda birinci YTU AESK-LEO, ikinci ise OTOBİL oldu.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) Birincisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. oldu.

HACK İstanbul Yarışması’nda birinci DCUA, ikinci KOLAYDI, üçüncüyse The Hacking Corsairs oldu.

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Akıllı Şehirler ve Ulaşım Kategorisi Birincisi Gazi Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisi Birincisi Hacettepe Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Eğitim Kategorisi Birincisi Amasya Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Enerji ve Çevre Kategorisi Birincisi Fırat Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Gıda ve Tarım Kategorisi Birincisi Celal Bayar Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisi Birincisi Eskişehir Teknik Üniversitesi

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sağlık Kategorisi Birincisi Hacettepe Üniversitesi oldu.

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Savunma, Uzay ve Havacılık Kategorisi Birincisi İstanbul Bilgi Üniversitesi oldu.

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisi Birincisi Selçuk Üniversitesi oldu.

Yapay Zekâ Yarışması’nda birinci GLOBAL MAKSİMUM oldu.

40 farklı ülkeden gelen 64 sporcunun katıldığı Dünya Drone Kupası’nda dereceye girenler ise DANE GRACE, ikinci MARC ESPUNA, üçüncü ise ALEX ZAMORA oldu.

TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, HAVELSAN, T.C İçişleri Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Milli Eğitim Bakanlığı, T.C Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM,TEİ, TR Motor, TURKCELL, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve T.C Ulaştırma Bakanlığı destek verdi.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer aldı.

TEKNOFEST 2019’un medya paydaşları ise sırasıyla AA, Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya.