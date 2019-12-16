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Tek bir bakteri tutmayan plastik

Tek bir bakteri tutmayan plastik

Bu araştırma hastanelerden mutfaklara kadar değişik ortamlarda tehlikeli mikropların taşınmasını önlemeye yardımcı olabilir.

MRSA gibi antibiyotiklere dirençli bakteriler de dahil olmak üzere her türlü bakteri türünü püskürten ve kendi kendini temizleyen çığır açıcı plastik yüzey, hastanelerden mutfaklara kadar değişik ortamlarda tehlikeli mikropların taşınmasını önlemeye yardımcı olabilir. Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından yapılan araştırma, lotus bitkisinin su tutmayan yapraklarından ilham aldı.


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