Tek bir bakteri tutmayan plastik

MRSA gibi antibiyotiklere dirençli bakteriler de dahil olmak üzere her türlü bakteri türünü püskürten ve kendi kendini temizleyen çığır açıcı plastik yüzey, hastanelerden mutfaklara kadar değişik ortamlarda tehlikeli mikropların taşınmasını önlemeye yardımcı olabilir. Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından yapılan araştırma, lotus bitkisinin su tutmayan yapraklarından ilham aldı.