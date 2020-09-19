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19 Eylül 2020 Cumartesi 12:28 | Son Güncelleme:

Tehdit radar sinyallerini tespit edecek! ARES, Türk donanmasının gücüne güç katacak

Tehdit radar sinyallerini tespit edecek! ARES, Türk donanmasının gücüne güç katacak

TSK'ya önemli katkılar sağlayan #ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tehdit radar sinyallerinin yüksek doğrulukla tespit edilmesi ve bunların kimliklendirilmesini sağlayan ARES'in DzKK Uzun Ufuk Deniz Gözetleme Sistemi'ne de bir adet entegre edilerek, Deniz Kuvvetlerimizin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetlerini artıracağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tehdit radar sinyallerinin yüksek doğrulukla tespit edilmesi ve bunların kimliklendirilmesini sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin, DzKK Uzun Ufuk Deniz Gözetleme Sistemi’ne de bir adet entegre edilerek, Deniz Kuvvetlerimizin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetlerini artıracağını duyurdu.

TSK’ya önemli katkılar sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi devam ediyor. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ARES serisi Radar ED sisteminin, DzKK Uzun Ufuk Deniz Gözetleme Sistemi’ne de bir adet entegre edilerek, Deniz Kuvvetlerimizin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetlerini artıracağını duyurdu.

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