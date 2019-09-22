TCDD ve TÜBİTAK imzayı attı, milli enstitü kuruluyor! Türkiye raylı ulaşımda teknoloji ihraç edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’yla (TÜBİTAK) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) arasında ‘Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’ kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla imzalandı.

Bağımsızlık vurgusu

2035’e kadar altyapı yatırımlarıyla birlikte 70 milyar euroluk bir yatırım yapılacağı dikkate alındığında, raylı taşımacılıkta teknolojik bağımsızlığın öneminin çok daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti: “Raylı ulaştırma teknolojilerine sonradan sahip olan ülkeler, bunu bir enstitü marifetiyle yapmıştır. Kurulacak enstitüyle TCDD ve TÜBİTAK arasında kurumsal bir işbirliği tesis edilerek, ülkemiz raylı ulaşım konusunda teknoloji ihraç eden öncü bir ülke haline gelecektir. Enstitü öncelikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu demiryolu teknolojilerinin yerli imkanlarla tasarlayacak, teknoloji transfer anlaşmalarını yürütecek. Ülkemizin teknolojik yetkinliği artırılacak.”

AR-GE’DE 500 KİŞİ ÇALIŞACAK

Sanayi Bakanı Varank da, “Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nde 100 uzmanla Gebze’de kuruyoruz. Daha sonra TCDD’nin Ankara tesislerinde de çalışmalar yapılacak. 500 Ar-Ge personeli sayısına ulaşmayı öngörüyoruz” dedi. Varank, şöyle konuştu: “Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızda da raylı sistemleri ‘yerli üretimi teşvik edilecek öncelikli ürün grubu’ listesine aldık. Hedefimiz raylı taşımacılık sektöründe teknolojik bağımsızlığı yakalamak. Bu protokolle TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında bir enstitü kuruyoruz. Böylece, özel sektörün de katkılarıyla sadece kullanıcı olan değil, kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye olmak istiyoruz.”

SIRADA YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİNİN ÜRETİMİ VAR

BU hafta içinde Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi’nin de yapım çalışmalarını başlatacaklarını ifade eden Turhan, şöyle konuştu: “Bütün bunların yanında, Yüksek Hızlı Tren Hatları’nın yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 200 km/saate uygun hızlı tren hatları inşa etmekteyiz. Dünyada 4. ülke olarak, dizel ve akülü olarak çalışabilen hibrit lokomotifi prototip olarak ürettik. Bir sonraki hedefimiz, yüksek hızlı tren setlerinin üretimi.”