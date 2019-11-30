Tasarımıyla çok konuşulmuştu... Trafiğe çıktı

Tesla’nın CEO'su Elon Musk'ın geçen hafta tanıttığı ‘Cybertruck’ adlı elektrikli pikap kamyonun ilk kez trafikte görüntülendi.

İnternete düşen kısa videoda sıradışı tasarıma sahip araç otoyolda ilerlerken görülüyor. Hızlıca geçip giden elektrikli pickup'ı Tesla'nın elektrikli sedanı Model X yakından takip ediyor.

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"Geleceğe Dönüş" filminde zaman yolculuğu yapılan DeLorean marka arabaya benzetilen Cybertruck, üç saniyede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Cybertruck'ın yaklaşık 40 bin dolarlık en ucuz modeli, bir şarjla 402 kilometre gidebiliyor. 69 bin 900 dolarlık modelin menzili ise 804 kilometre. 6 kişilik araç 1587 kilogram yük taşıyabiliyor.

Araç, en erken 2021'in sonunda piyasaya sürülecek.

(Sputnik)