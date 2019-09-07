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  3. Tam bir avcı İHA! Çinliler ona 'Spiderman' diyorlar

Tam bir avcı İHA! Çinliler ona 'Spiderman' diyorlar

Tam bir avcı İHA! Çinliler ona 'Spiderman' diyorlar

Çin, alçaktan uçan droneları ağlarla yakalayabilen, ayrıca gözetleme ve keşif faaliyetlerini gerçekleştirebilen yeni bir İHA geliştirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Çin uzay programının ana yüklenicisi olan China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) küçük ve alçaktan uçan uçakları ağlarla yakalayabilen aynı zamanda gözetleme ve keşif faaliyetlerini gerçekleştirebilen yeni bir altı kanat İHA geliştirdi.

Çin yerel basınında çıkan haberlere göre, İHA, hedefine yaklaşıp üzerine 16 metreküplük bir ağ atıyor. Bu ağ sayesinde dronlar yere düşüyor ve kullanılamaz hale geliyor.

Küçük, yavaş ve alçaktan uçan dronların geleneksel hava savunma sistemleri ile yok edilmesi zor veya maliyet açısından pahalı olduğundan yeni sistemin bir an önce envantere alınması planlanıyor.

Çin'in dron avlayan keşif İHA'sı, karatabanlı roketatar ve radarlarla birlikte çalışabiliyor. İHA ayrıca Gözetim, keşif ve bombardıman misyonları dışındaki savaş dışı alanlarda da operasyonlar yapabiliyor.
 

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