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  3. Suriyedeki S-300ler, İsrail uçaklarını neden durduramıyor? Rus uzman açıkladı

Suriyedeki S-300ler, İsrail uçaklarını neden durduramıyor? Rus uzman açıkladı

Suriyedeki S-300ler, İsrail uçaklarını neden durduramıyor" Rus uzman açıkladı

Sık sık Suriye’deki tesislere hava saldırıları düzenleyen İsrail’e ait uçakların, S-300 hava savunma sistemleri tarafından neden durdurulamadıkları ortaya çıktı. Bir Rus askeri uzmanı, Suriye'deki S-300 hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarını “dünyanın eğriliği” nedeniyle hedef alamadığını söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye'deki hava savunma sistemlerinin “dünyanın eğriliği” nedeniyle İsrail savaş uçaklarına karşı sessiz kaldığını, bunun en önemli sebebininse S-300'lerin dağlık araziye yerleştirilmesi olduğunu öne sürdü.

Radar antenlerinin yüzeyden beş ilâ on metre yüksekliği göremediklerini belirten Leonkov, “Eğer antenler bir dağda konuşluysa, o zaman bu 5-10 metreye dağın yüksekliğini de eklemelisiniz.” dedi.

"Normal bir radarın yaydığı dalgalar yukarıya doğru düz çizgiler halinde hareket eder. Ancak Dünya yuvarlak olduğundan, bu tip radarların ufkun ötesinde ne olduğunu görmesi mümkün değildir. Özellikle yüksek yerlere yerleştirildiğinde, sinyaller yukarı doğru hareket edeceğinden aşağıdaki hedefleri radarda görüntülemek zorlaşabilir."

Uzman, Suriyeli mürettebatın S-300’ler konusunda aldığı zayıf eğitimini de Rus sistemlerinin başarısızlığının bir başka nedeni olarak tanımladı.

İsrail uydu görüntü analiz şirketi ImageSat International, kısa bir süre önce Suriye’nin kuzeyindeki Masyaf üssüne yerleştirilmiş dört “tamamen işlevsel” S-300 füze sistemini gösteren görüntülerini yayımlamıştı.

Moskova, S-300 radar ve füze sistemleri, temel hedef toplama sistemleri, komut direkleri ve dört fırlatıcı gibi 49 ünite ile ilgili ekipmanı Ekim 2018’de Suriye’ye teslim etmişti.

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