Suçlular yapay zekayla yakalanacak

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması Projesi başlatıldı. Kontrol noktalarında personelin inisiyatifiyle yolları kesilen araçlar, geliştirilecek algoritmalar sayesinde öncelikle sistem tarafından üretilecek alarmlara göre durdurulacak, kontroller ASELSAN ürünleriyle yapılacak. Uygulama için yaka kamerası, araç içi yüz tespit kamerası, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama, plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması altyapılarından yararlanılacak.