Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Su-57'ye daha güçlü yeni motor: 16 uçuş yaptı

Su-57'ye daha güçlü yeni motor: 16 uçuş yaptı

Su-57'ye daha güçlü yeni motor: 16 uçuş yaptı

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin yeni ve daha güçlü motoru Izdeliye 30 ile 16 uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rostec Havacılık Kümesi Endüstri Direktörü Anatoly Serdyukov, Rusya'nın devlet yüksek teknoloji şirketi Rostec'in yeni ikinci aşama motorunu test etmek için beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin 16 uçuş yaptığını bildirdi.

Serdyukov konu hakkında yaptığı açıklamada, "Şu anda, motorun mühendislik testleri devam ediyor ve ürün uçan bir laboratuvarda test ediliyor. Ekim ayında, öğenin özelliklerini çeşitli uçuş modlarında kontrol etmek için uçuşlar yapıldı. Su-57 ile 16 uçuş yapıldı" ifadelerini kullandı.

Izdeliye 30 olarak bilinen ikinci aşama motorlu Su-57, Aralık 2017'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Motor tam elektronik bir otomatik kontrol sistemine sahip olacak ve uçağın manevra kabiliyetini, ağırlık oranını, gizli karakteristiklerini ve süpersonik hızda uçuşlar gerçekleştirme yeteneğini artıracak.

Beşinci nesil Su-57 avcı uçağı, her türlü hava, yer ve deniz hedefini yok etmek için tasarlanmıştır. Uçak süpersonik bir seyir hızına sahip, gövdesinin içinde silah barındırabiliyor, gizliliği artıran özel bir kaplamaya ve en yeni araç üstü ekipmanlara sahip.


Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü ilk kez gösterdi!
Can Yaman'dan şoke eden Çağatay Ulusoy tepkisi!
Kuruluş Osman dizisinde büyük hata! Sosyal medyada olay oldu
'Hazer'e laf etmek namussuzca olur'
Mehmet Ali Erbil hastaneye servet ödüyor
<p>Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığ

Böyle Şans Görülmedi! Kazandığı Büyük İkramiye İle Aldığı Araziden Bakın Ne Çıktı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yıl bitiyor, indirimler devam ediyor! 2019'un son kampanyaları

Bütün şehir yer altında yaşıyor