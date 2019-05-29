Su-57 avcı uçağı seri üretime hazır

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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexey Krivoruchko Çarşamba günü Komsomolsk-on-Amur Uçak Fabrikası'na yaptığı ziyarette 5. nesil Su-57 savaş uçağının seri üretimine başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Krivoruchko, “Bu modelin ilk savaş jetini bu yılın sonuna kadar alacağız. Şimdiden seri üretimden bahsediyoruz. Jetin hazır olduğunu ve tesisin Su-57'nin seri üretime hazır olduğunu da değerlendirdik. Gördüklerimizden tamamen memnun kaldık ve tüm planların yerine getirileceğini umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.