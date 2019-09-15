Su-35 İstanbul'da şov yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, TEKNOFEST’e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti. Başkan Erdoğan’ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, SU-35 savaş uçağını önceki gün İstanbul’a gönderdi. TEKNOFEST’te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Rusların inanılmaz yüksek akrobasi hareketlerini yapabilen savaş uçağı Su-35 dün sabah İstanbul semalarında antrenman uçuşu yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

BİRÇOK SÜRPRİZ VAR

Türk Yıldızları, SoloTürk, T129 ATAK ve Jandarma S-70’lerinin gösteri yapacağı organizasyonda TUSAŞ Milli Muharip Uçağı’nın mock-up’ını sergileyecek. Hürkuş da uçuş yapacak. Ayrıca TEKNOFEST’e Rusya’dan MC21 ve Sukhoi Super Jet yolcu uçakları da gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da ilgilendiği Beriev-200 tipi amfibik uçak da katılımcılar arasında.