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Su-30 uçaklarından İstanbul semalarında nefes kesen gösteri

Su-30 uçaklarından İstanbul semalarında nefes kesen gösteri

Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı gösteri uçuşları nefes kesti.

Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 

AA'da yer alan habere göre, SoloTürk, Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Red Bull, Rus MC 21 yolcu uçağı ile ayrıca Rus Hava Kuvvetleri'nin dört SU-30 uçağından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın uçuşları ilgi gördü. 

Vatandaşlar, gösteri uçuşlarını TEKNOFEST İstanbul'un düzenlendiği etkinlik alanına kurulan tribünden izledi. 

Özellikle Türk Yıldızları ile Solo Türk'ün gerçekleştirdiği gösteriler heyecan verdi.

Çelik kanatların gösterileri, TEKNOFEST İstanbul'a yarın da renk katacak.

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