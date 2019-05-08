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Su-25'lere yapay zekalı hedefleme sistemi

Su-25'lere yapay zekalı hedefleme sistemi

Rusya’nın modernize edilmiş Su-25SM3 saldırı uçağına, pilotların belirlenmiş hedefleri vurmalarını sağlamak için suni istihbarat unsurlarına sahip bir hedef toplama ve deneme sistemi ekleneceği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus Su-25SM3 savaş uçağına eklenen yapay zekalı hedef toplama sistemi, düşman hedeflerini bağımsız olarak tanımlayabilecek, takibini devam ettirebilecek ve füzeleri yönlendirecek.

İsmini belirtilmeyen bir askeri yetkilinin Rus haber ajansı TASS´a verdiği demeçte, "Saldırı uçaklarının daha da iyileştirilmesinin bir parçası olarak başlatılan modernizasyon sürecinde, Su-25SM3 versiyonları yeni bir nişan sistemi ile donatılacak. Tamamen otomatik hale getirilecek. Bir pilot sadece ekranda bir hedef seçecek ve gerisini yapay zeka halledecek." dedi.

Yapay zekalı hedef toplama sistemi, düşman hedeflerini bağımsız olarak tanımlayabilecek, hedef takibini devam ettirebilecek ve füzeleri yönlendirecek. Yeni teknoloji, hedefe ve silah kullanma yörüngesine giden en uygun yolun haritalanmasını sağlayan birleşik bir komuta ve kontrol sistemine entegre edilecek. Modernize edilmiş saldırı uçağının ayrıca, komut ve kontrol sistemi aracılığıyla dış kaynaklardan gelen hedefler hakkında veri alabileceği belirtildi.

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