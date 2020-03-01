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  3. SU 24 savaş uçağı özellikleri nedir? İşte SU 24 savaş uçağı ile ilgili detaylar

SU 24 savaş uçağı özellikleri nedir? İşte SU 24 savaş uçağı ile ilgili detaylar

SU 24 savaş uçağı özellikleri nedir" İşte SU 24 savaş uçağı ile ilgili detaylar

SU 24 savaş uçağı özellikleri araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.” denildi. Haberimiz içerisinden uçağın özellikleri ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

SU 24 savaş uçağı özellikleri merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib’de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.” denildi. 1970 ve 1980’li yıllarda Sovyetler Birliği’nin her türlü hava koşulunda görev yapabilen en gelişmiş havadan tecrit ve saldırı uçağı olarak tasarlanan uçak ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

SU-24, 1970 ve 1980’li yıllarda Sovyetler Birliği’nin her türlü hava koşulunda görev yapabilen en gelişmiş havadan tecrit ve saldırı uçağı olarak tasarlandı. İki koltuklu, çift motorlu uçak Rusya ’nın ilk entegre sayısal seyrüsefer/atak sistemiyle donatılmıştı. SU-24’ün konfigürasyonu F-111 ile benzerlikler ihtiva eder. Eski Sovyet cumhuriyetleri hava kuvvetleri ve ayrıca başka birkaç ülkede daha halihazırda kullanılmaktadır.

Mürettebat : 2 Pilot

Uzunluk : 22.67 metre

Yükseklik : 6.19 m metre

Kanat açıklığı : 17.63 metre

Ağırlığı : 35,910 kg

Servis tabanı : 11,000 metre

Hız : 3.1 mach

Motor : 2 adet Saturn/Lyulka AL-21F-3A turbojets

Motorun İtiş Gücü : 75 kN


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