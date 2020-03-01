SU 24 savaş uçağı özellikleri nedir? İşte SU 24 savaş uçağı ile ilgili detaylar
SU 24 savaş uçağı özellikleri araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.” denildi. Haberimiz içerisinden uçağın özellikleri ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
SU 24 savaş uçağı özellikleri merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib’de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.” denildi. 1970 ve 1980’li yıllarda Sovyetler Birliği’nin her türlü hava koşulunda görev yapabilen en gelişmiş havadan tecrit ve saldırı uçağı olarak tasarlanan uçak ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
SU-24, 1970 ve 1980’li yıllarda Sovyetler Birliği’nin her türlü hava koşulunda görev yapabilen en gelişmiş havadan tecrit ve saldırı uçağı olarak tasarlandı. İki koltuklu, çift motorlu uçak Rusya ’nın ilk entegre sayısal seyrüsefer/atak sistemiyle donatılmıştı. SU-24’ün konfigürasyonu F-111 ile benzerlikler ihtiva eder. Eski Sovyet cumhuriyetleri hava kuvvetleri ve ayrıca başka birkaç ülkede daha halihazırda kullanılmaktadır.
Mürettebat : 2 Pilot
Uzunluk : 22.67 metre
Yükseklik : 6.19 m metre
Kanat açıklığı : 17.63 metre
Ağırlığı : 35,910 kg
Servis tabanı : 11,000 metre
Hız : 3.1 mach
Motor : 2 adet Saturn/Lyulka AL-21F-3A turbojets
Motorun İtiş Gücü : 75 kN