Steam yaz indirimleri ne zaman? Steam oyun festivali 2020 tarihi belli oldu mu?

Steam yaz indirimleri ve oyun festivali oyuncular tarafından yakından takip ediliyor. Dünyanın en büyük dijital oyun firmalarından olan Steam milyonlarca oyunu düşük fiyatlı halleriyle kullanıcılar sunuyor. Steam yaz indirimleri ne zaman? Steam oyun festival tarihi belli oldu mu? Steam oyun tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Haberimizin içerisinden Steam yaz oyunları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Her yıl Black Friday öncesinde düzenlediği indirim dönemiyle adından söz ettiren Steam'in kış indirimleri aralık-ocak aylarında gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl indirim tarihi baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.

STEAM OYUN FESTİVAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Valve, 2020 Yaz Steam Oyun Festivali‘nin 9 – 14 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurmuştu ancak etkinlik tarihinde değişikliğe gidildi. Valve, yayınladığı açıklamada Steam etkinliğinin bu yaz sürümünün 16 Haziran – 22 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

STEAM HAKKINDA

Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır.