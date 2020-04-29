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  3. Starlink uydularının geçişi Türkiye semalarından izlendi

Starlink uydularının geçişi Türkiye semalarından izlendi

Starlink uydularının geçişi Türkiye semalarından izlendi

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi.

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi.

AA'nın aktardığı habere göre, Starlink internet uydu ağının parçaları, saat 20.26'da gökyüzünde belirmeye başlandı.

Torosların zirvesinden yükselip Akdeniz semalarında kaybolan ve çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.


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