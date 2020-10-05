Spotify'a efsane özellik geldi! Aradığınız şarkıyı bulmak artık daha kolay

İsveç merkezli müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotify kullanıcıların imdadına ilaç gibi gelen yeni bir özellik getirdi. Gün içerisinde akla takılan ve adı hatırlanmayan bir şarkının sözleri Spotify arama kısmına yazılarak artık kolayca bulunabilecek.



Aktarılan bilgilere göre şirket, YouTube ve Apple Music gibi platformlarda yıllardır olan "şarkı sözüyle arama yapma" özelliğini nihayet mobil uygulamasına getirdi. Bir başka deyişle kullanıcılar artık şarkı sözünü yazarak Spotify'da arama yapabilecek.

İsveç merkezli şirketin bu özelliği mobil kullanıcılar için oldukça yeni olsa da aslında masaüstü uygulamasında uzun bir süredir mevcuttu. Özelliğin mobil uygulamaya da eklenmesiyle birlikte iOS ve Android kullanıcıları da artık şarkı sözüyle arama yapabilecekler.

Spotify'ın mobil uygulamasına eklenen bu yeni özellikle birlikte artık böyle bir zahmete girmeye gerek kalmayacak ve kullanıcılar, akıllarında kalan şarkı sözleriyle doğrudan uygulama üzerinde arama gerçekleştirebilecekler.