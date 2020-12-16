Spotify premium alamayanlara müjde! Yeni abonelik sistemi geliyor

Dünyanın en çok kullanılan müzik ve podast dinleme uygulaması Spotift yeni premium paketlerini duyurdu. “Spotify premium mini” olarak adlandırılan yeni paketler aylık abone olamayan kullanıcılar için büyük avantajlar sağlıyor. Normal abonelik sistemi 30 gün olan Spotify’ın yeni paketi premium mini ile günlük ya da haftalık abone olunabiliyor.



İlk olarak Hindistan’da uygulanmaya başlanan Spotify premium mini paketlerinin diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor. Adından da anlaşılacağı gibi bu paketlerin fiyatları da normal abonelikten daha ucuz fiyata sahip. "Premium Mini" olarak isimlendirilen bu abonelik planı, kullanıcılara sadece bir günlük ya da bir haftalık, kısıtlı bir premium deneyimi sunuyor.

GÜNLÜK ABONELİK 75 KURUŞ

Spotify tarafından yapılan açıklamalara göre Premium Mini paketlerine oldukça uygun fiyatlarla sahip olunabiliyor. Örneğin sadece bir günlük premium abonelik isteyen bir kullanıcı, 75 kuruş ödeme yaparak bu abonelikten faydalanabiliyor. Haftalık abonelik açmak isteyen bir kullanıcının yapması gereken ödeme miktarıysa 2,50 TL civarında.

Spotify'in yeni abonelik planları, uygulamayı kısa süreli kullanan tüketiciler için avantajlı. Ancak günlük 75 kuruş ödeyerek bir ay boyunca her gün abonelik yenilerseniz, Spotify'ın aylık maliyeti 22,5 TL'ye geliyor. Oysaki normal şartlarda 23,99 TL karşılığında Spotify Duo hesabı satın alarak, Spotify'ın tüm premium özelliklerinden iki kişi faydalanabiliyorsunuz.

Not: Spotify'ın Premium Mini paketleri için verdilen tutarlar, Hindistan rupisi ile Türk lirası paritesine göre ayarlanmıştır. Haliyle bu abonelik planının Türkiye'ye gelmesi durumunda, fiyatlandırma değişebilir.

(Webtekno)