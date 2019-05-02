Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9658
  • 6,6803
  • 243.792
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı

SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı

SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in mart ayında insansız test uçuşunu yapan Crew Dragon mekiğinin yer testi sırasında yanarak tahrip olduğu bildirildi.

SpaceX Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann, yaptığı açıklamada, personel taşıyıcı mekiğin 20 Nisan'da yapılan yer testinde itici motorların ateşlemesi sırasında bilinmeyen bir sebeple alev aldığını söyledi.

Kaza sırasında açığa çıkan zehirli atık nedeniyle testin yapıldığı rampanın erişime kapatıldığını ifade eden Koenigsmann, kazanın sebebine veya mekikte yol açtığı hasarın boyutlarına dair net bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Öte yandan Koenigsmann, halen Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ihtiyaç ve deney malzemeleri taşımakta kullanılan Dragon Cargo mekiğinin ise sağlam durumda olduğunu ve yeni kargo seferi için cuma günü uzaya fırlatılacağını kaydetti.

SpaceX'in Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon mekiği insansız test uçuşu için 2 Mart'ta uzaya fırlatılmıştı. 3 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ulaşan mekik, 8 Mart'ta Dünya'ya dönmüştü.

SpaceX'in ISS'ye özel şirketlerce üretilen mekiklerle astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insanlı uçuş testinin ağustosta yapılması planlanıyordu.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
İşsiz olan İsa Uzğuç´un iddialarına göre 14 yıl önce yanına gelen bazı kişiler, ona iş vaadinde bulu

Aldığı Teklif Hayatını Kararttı... ´5 Şirketi Var, Günde 20 Lira Kazanıyor´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Niğde'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu