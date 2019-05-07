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  3. SpaceXin kargo aracı 9 ertelemenin ardından sonunda fırlatıldı

SpaceXin kargo aracı 9 ertelemenin ardından sonunda fırlatıldı

SpaceXin kargo aracı 9 ertelemenin ardından sonunda fırlatıldı

SpaceX, 5 buçuk ton yükle dolu Dragon kargo kapsülünü Falcon 9 Block 5 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek üzere başarıyla fırlattı.

TM Dijital Haber Merkezi

Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve milyarder iş adamı Elon Musk'a ait olan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX,  NASA'nın Ticari Tedarik Hizmetleri sözleşmesi kapsamında 17'nci ticari görevini başlattı.

SpaceX, bu sabah Türkiye saati ile saat 09:48'de Falcon 9 Block 5 roketi ile Dragon uzay kargo aracını Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarıyla fırlattı.

Dragon uzay aracında bin 477 kilogram ağırlığında 250'den fazla bilim ve araştırma görevlerini doğrudan destekleyecek kritik materyaller bulunuyor. Bu rakamın 698 kilogramı bilim donanımı, 345 kilogramı mürettebat tedariki, 342 kilogramı araç ekipmanı, 75 kilogramı bilgisayar içermektedir. Dragon'un basınçsız “gövdesi”ndeki harici donanım 965 kilogramdır. Bu ise NASA'nın Pasadena, Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından geliştirilen yeni nesil Orbiting Karbon Gözlemevi (OCO-3) olacak.

UÇUŞ, 9 DEFA ERTELEME ALDI

CRS 17 görevi olarak tanımlanan uçuş 16 Kasım, 1 Şubat, 17 Şubat, 16 Mart, 25 Nisan, 26 Nisan, 1 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ertelendi.

1 Mayıs'taki uçuşun 3 Mayıs'a ertelenmesinin sebebi,  Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki elektrik dağıtım biriminde arıza tespit edilmesiydi. SpaceX, 3 Mayıs'taki uçuşun 4 Mayıs'a ertelenmesinin sebebinin ise, Falcon roketinin ana ateşleyici modülünün, fırlatılışın ardından geri konacağı okyanus platformunda meydana gelen elektrik arızası olduğunu açıklamıştı.

NASA 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda elektrik enerjisi sistemi ile ilgili bir sorun tespit edildi. Ekipler arızanın nedenini belirlemek ve sisteme tam gücü geri yüklemek için çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

NASA, istasyonda yaşayan astronotlar için endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını, elektrik dağıtım birimindeki sekiz güç ünitesinden ikisinin arıza yaptığını bildirmişti.

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