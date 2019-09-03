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  3. Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu, çarpışmamak için ilk kez manevra yaptı

Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu, çarpışmamak için ilk kez manevra yaptı

Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu, çarpışmamak için ilk kez manevra yaptı

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Aeolus uydusu, SpaceX şirketinin uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink kapsamında uzaya yerleştirdiği araçlardan birine çarpmamak manevra gerçekleştirdi.

ESA’nın Twitter’den yaptığı paylaşımda, Aeolus’un Starlink uydularından birine çarpmamak için daha yüksek yörüngeye taşındığı bildirildi. ESA, tarihinde ilk kez kaçınma manevrasına başvuruyor.

?Dünya genelindeki rüzgârları gözlemleyen ve hızlarını ölçen Aeolus uydusu, 2018’in Ağustos ayında fırlatılmıştı.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX şirketinin Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink, 2018’in Şubat ayında uzaya Tintin-A ve Tintin-B adlı ilk prototip uyduları yerleştirerek başlamıştı. İlk 60 uydunun geçtiğimiz Mayıs ayında yörüngeye yerleştirildiği proje çerçevesinde toplamda 12 bin uydunun uzaya fırlatılması planlanıyor.

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