SpaceX uzay istasyonuna Slime ve futbol topu götürecek

TM Dijital Haber Merkezi

Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve milyarder iş adamı Elon Musk'a ait olan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yarın NASA'nın Ticari Tedarik Hizmetleri sözleşmesi kapsamında 18'inci ticari görevine çıkacak.

SpaceX, bu gece yarısından sonra Türkiye saati ile 01:24'te Falcon 9 Block 5 roketi ile Dragon uzay kargo aracını Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatacak.

Dragon uzay aracında, 250'den fazla bilim ve araştırma görevlerini doğrudan destekleyecek kritik materyaller ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvarda gerçekleşecek araştırmalar için malzemeler bulunuyor. Kargo aracının toplam yükü yaklaşık 2 bin 350 kilogram.

UZAYA GİDECEK KARGODA SLİME VE FUTBOL TOPU DA VAR

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek kargo aracında çeşitli deneylerde kullanılmak için bir futbol topu ve Slime olarak adlandırılan polimer malzemeden yapılan yeni nesil bir oyun hamuru da yer alıyor.