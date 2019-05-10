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SpaceX, paraşüt testi sırasında sorun yaşadı

SpaceX, paraşüt testi sırasında sorun yaşadı

NASA, SpaceX'in nisan ayında Crew Dragon paraşüt sistemi testi sırasında bir sorun yaşadığını söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) çarşamba günü yapılan açıklamada, nisan ayında Crew Dragon paraşüt sistemi testi sırasında bir sorun yaşandığı ve testten istenilen sonucun alınamadığı bildirildi.

NASA'nın insanlı uzay uçuşu şefi Bill Gerstenmaier konu ile ilgili bir meclis alt komite toplantısında yaptığı konuşmada, "Test tatmin edici değildi. İstediğimiz sonuçları alamadık. Paraşütler tasarlandığı gibi çalışmadı." dedi.

Testin, geçen ay Nevada'daki Delamar Kuru Gölü’nde gerçekleştiğini belirten Gerstenmaier, "Burada SpaceX, Crew Dragon uzay aracının güvenliğini göstermek için yapmayı planladığı düzinelerce düşürme testinden birini yaptı. Bu, Dragon'un dört paraşütünden birinin testten önce kasıtlı olarak başarısız olduğu tek seferlik bir testti. Geriye kalan üç kanal düzgün çalışmadı." ifadelerini kullandı.

Meclis alt komitesinin Alabama Temsilcisi Mo Brooks, Gerstenmaier'e, "İstediğimiz şey olmadı derken daha açık konuşabilir misin?" sorusunu yönelterek paraşütte çıkan sorun nedeniyle test aracının hasar gördüğünü veya bozulduğunu açıkça söylemesini istedi.

Gerstenmaier soru üzerine, test aracının “yere çarpması dolayısıyla zarar görmüş olduğunu” doğruladı.

Ancak Gerstenmaier, yaptığı açıklamada, kazayı NASA ve SpaceX için olumlu bir öğrenme deneyimi olarak ortaya koymaya çalıştı. Bunun, öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu belirten Gerstenmaier, “Bu başarısızlıklar sayesinde, ekiplerimiz için güvenli bir tasarımla sonuçlanmasını sağlayacak veri ve bilgileri öğreneceğiz. Bu yüzden bunu olumsuz olarak görmüyorum. Bu yüzden test ediyoruz.” dedi.

SpaceX yıl boyunca hem Cargo hem de Crew Dragon araçlarındaki paraşütlerle ilgili problemler yaşadı. (NASA'nın Orion kapsülü ve Boeing'in Starliner aracı da paraşüt tasarımları ve testleriyle ilgili sorunlarla mücadele ediyor). Bununla birlikte, mart ayında Crew Dragon uzay aracının ilk uçuşunda paraşüt sistemi, aracın Dünya'ya dönüşü sırasında kusursuz bir şekilde çalıştı.

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