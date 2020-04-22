Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9785
  • 7,55
  • 384.898
  • 98171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. SpaceX, 60 internet uydusunu uzaya fırlattı

SpaceX, 60 internet uydusunu uzaya fırlattı

SpaceX, 60 internet uydusunu uzaya fırlattı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.


Türkiye'nin tıbbi yardımları Kolombiya'ya teslim edildi

Türkiye'nin tıbbi yardımları Kolombiya'ya teslim edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

WhatsApp'tan 2 güncelleme birden

Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilir