SpaceX, 2 buçuk tonluk kargoyu uzaya gönderdi

TM Dijital Haber Merkezi

Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve milyarder iş adamı Elon Musk'a ait olan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, NASA'nın Ticari Tedarik Hizmetleri sözleşmesi kapsamında 18'inci ticari görevine çıktı.

SpaceX, Türkiye saati ile 01:24'te Falcon 9 Block 5 roketi ile Dragon uzay kargo aracını Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarıyla fırlattı.

Dragon uzay aracında, 250'den fazla bilim ve araştırma görevlerini doğrudan destekleyecek kritik materyaller ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvarda gerçekleşecek araştırmalar için malzemeler bulunuyor. Kargo aracının toplam yükü yaklaşık 2 bin 350 kilogram.

UZAYA GİDECEK KARGODA SLİME VE FUTBOL TOPU DA VAR

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek kargo aracında çeşitli deneylerde kullanılmak için bir futbol topu ve Slime olarak adlandırılan polimer malzemeden yapılan yeni nesil bir oyun hamuru da yer alıyor.

SPACEX TARİHİNDE BİR İLK

Bu görev için SpaceX, daha önce iki kez kullandığı Dragon kapsülünü kullanarak aynı Dragon kapsülü tarihte ilk kez üçüncü bir yolculuğa çıkmış oldu.