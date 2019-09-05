Sony Xperia geri dönüyor! İlk görüntüleri yayınlandı

Sony, yeni telefonu Xperia 2'yi 6-11 Eylül tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan IFA 2019 teknoloji fuarında tanıtması beklenirken, internete düşen ilk görüntülerde, Xperia 2'nin, 21:9 ekranından ince çerçevesine Xperia 1'e çok benziyor. Arka yüzde yine üç kamera var ancak bu kez merkezde değil, sol kenardalar. Sızan kılıflar, kameraların bu konumda olacağını gösterirken, ekranının muhtemelen AMOLED olduğu ve HDR desteklediği tahmin ediliyor.