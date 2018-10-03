Sony, Venom temasını Xperia cihazları için ücretsiz olarak yayınladı
Çıkışına sadece iki gün kala Venom fırtınası esmeye devam ediyor. Filmin yapımcısı Sony, Xperia kullanıcıları için küçük bir sürpriz hazırladı.
5 Ekim'de ABD'de olduğu gibi ülkemizde de 3D olarak perdede olacak olan Venom için heyecan son raddeye gelmiş durumda. Filme büyük bir süphe ile yaklaşan Marvel fanlarının da merakla beklediği film için Sony'den güzel bir sürpriz geldi.
Filmin vizyona girecek olması şerefine, Sony Xperia kullanıcılarına ücretsiz Venom teması yayınlandı. Xperia kullanıcısı değilseniz maalesef bu temayı indirmeniz mümkün olmayacaktır. Xperia kullanıcıları dahi telefonlarının uygunluk listesinde olup olmadığına göz atmalı.
Sony Xperia - Venom Teması Uygunluk Listesi
XZ2
XZ2 Compact
XZ1
XZ1 Compact
XZ Premium
XZs
X
Z
Z5
Z5c
Z3
Z3c
Z2
Z1
Z1c
E3
T3
M4
XA
XA
T2
C4
Z
Z2 Tablet
Z3 Tablet Compact
Z4 Tablet
Xperia Touch