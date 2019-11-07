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  3. Sony mobil hizmetlerini bir bir sonlandırıyor

Sony mobil hizmetlerini bir bir sonlandırıyor

Sony mobil hizmetlerini bir bir sonlandırıyor

Yılın ikinci çeyreğinde sadece 600 bin akıllı telefon satışı yapabilen Sony mobil bölümü küçülmeye devam ediyor. Sadece cihaz odaklı çalışma stratejisi uygulayan bölüm, servislerini bir bir kapatıyor.

Mobil bölümde sıkıntıları aşamadığı için küçülme kararı alan Sony, bugüne kadar sunduğu pek çok yazılım hizmetini sonlandırmaya başladı. Önümüzdeki dönem 3 hizmet daha gidiyor.

3 ÖNEMLİ SERVİS DAHA GİDİYOR

Akıllı telefon pazarına girdiği günden bu yana en düşük rakamlarına ulaşan Sony mobil bölümü daha çok amiral gemisi ve üst seviye modellerle yola devam ediyor. Bunun yanında belirli uygulamaları da sona erdiriyor.

 Donanım Haber'da yer alan bilgiye göre, bundan sonraki dönemde desteği kesilen uygulamalardan birisi Sony Email. Bir email istemcisi olan uygulama Xperia 5 ve sonrası Sony telefonlarında yer almayacak. Kullanıcılar farklı bir alternatif ile yola devam etmek zorunda.

Diğer taraftan Xperia telefonları için yazılım güncellemeleri hakkında düzenli olarak bilgilendirme maili gönderen servis de kapanıyor. Kullanıcılar güncelleme geldiği zaman uyarı almaya devam edecek ancak güncellemeler hakkında bilgilendirme mailleri alamayacak.

Son olarak Sony Album adındaki fotoğraf galerisi uygulamasındaki yedekleme seçeneği kaldırılıyor. Amazon sunucuları üzerinden sunulan yedekleme özelliği 31 Mart 2020 tarihinde sonlandırılacak. Bu yedekleme özelliğini kullanan varsa yedeklerini başka platformlara aktarması gerekiyor.


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