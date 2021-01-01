Son on yılın en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, satış rakamlarından, kırdığı rekorlardan veya devasa görev yapısından ziyade oyun içerisinde barındırdığı hatalarla çıktığı günden itibaren gündemden hiç düşmedi. Özellikle The Witcher serisinin başarısı düşünüldüğünde kusursuz bir oyun beklenirlen hatalarla dolu bir oyun gelmesi Cyberpunk 2077’in tüm artılarını oyuncuların gözünde sildi. Oyunun çıkış tarihinden itibaren neredeyse 20 günün üzerinde bir zaman geçti. CD Projekt Red 20 günlük süreç içerisinde bir çok yama paylaştı. Bakalım hala hatalar devam ediyor mu?

V’NİN YAŞAMI

Öncelikle şunu belirtmeliyiz; Cyberpunk 2077 Türkçe metin desteği ile geliyor. Bu derece devasa bir RPG oyununu Türkçe oynamak bizler için ciddi bir ayrıcalık.

Cyberpunk 2077, V adında bir karakterin başından geçen olayları oyuncuya oynattırıyor. Öncelikle V’nin geçmiş hayatını seçmekle oyun başlıyor. Göçebe (Nomad), Sokak Çocuğu (Street Kid) ve Şirketçi (Corpo) olarak üç farklı özgeçmişten biri seçilebiliyor. Oyun seçilen özgeçmişe göre farklı bölgede farklı görevlerle başlıyor. Fakat farklılık sadece 30-45dk arasındaki görevleri kapsıyor. 30-45dk sonrasında oynanan bütün görevler seçilen bütün özgeçmişler için aynı. Ayrıca seçilen bu üç özgeçmiş karaktere ekstra özellikler kazandırmakla beraber yeni konuşma seçenekleri açılmasını sağlıyor. Maalesef bu konuşma seçenekleri hikayenin ilerlemesi konusunda büyük değişiklere yol açmıyor.

V’nin geçmişini seçmenin ardından çok detaylı bir karakter yaratma ekranı oyuncuları bekliyor. Bu karakter ekranı birçok RPG oyununda olmayan detaylar barındırıyor. Saç, sakal, ağız vs. gibi klasik seçimlerinde dışında dövme, yara izi, siber izler ve en ilginç olan kısım genital bölgenin detaylarını ayarlanabiliyor. Bütün bunların ardından oyun tarafından verilen 7 yetenek puanını dağıtma ekranı çıkıyor. Vücut, Zeka, Refleks, Teknik Kabiliyet ve serin kanlılık yetenekleri mevcut. İlk kısımda yetenek seçenekleri az görünse de aslıda hiç de az değil. Bir RPG oyununa yakışır düzeyde fazlasıyla karakter geliştirme detayları oyun içerisinde de mevcut. Ana yeteneklerin bir de alt yetenekleri bulunuyor. Ayrıca oyun içerisinde karakter vücuduna eklenebilen teknolojik implantlar, kıyafet setleri, vs. karakteri istenilen ölçüde şekillendirmek adına bir sürü detay bulunuyor. Ayrıca kıyafet ve silah yükseltmeleri, ek parçalar ya da üretim seçenekleri de oyunu tam bir RPG yapıyor. Bütün bunlar karışık gibi görünse de oyunun Türkçe olması bu karışıklığı gideriyor. Oyun bütün bunları yavaş yavaş öğretiyor. Şimdi de oyunda bulunan özgeçmişlere detaylı bakalım;

GÖÇEBE

Bu özgeçmiş diğer özgeçmişlerden ziyade Night City dışında başlıyor. Oyun, V karakterinin yasadışı bir kargo taşıması ve aracının Night City dışında bozulmasıyla başlıyor. Arabasını geçici olarak tamir ettiren V, Badland isimli çorak topraklardan Night City’e gitmek için yola koyuluyor. Bu arada geçen manzaralar ve bu çorak topraklarda araç kullanmak gerçekten çok iyi bir başlangıç. Bu başlangıç oyunun heyecanını kat ve kat artırıyor. Bu özgeçmişin adından da anlaşılacağı gibi karakter göçebe bir klan üyesiyken klandan ayrılıp özgür yaşamayı seçmiştir. Night City’e gidip zengin olma hayali taşımaktadır.

SOKAK ÇOCUĞU

Bu seçim karakterinizi torbacıların ve çetelerin büyüttüğü ve aynı zamanda sokakta büyüdüğü anlamına geliyor. Bu özgeçmişin hikayesi bir araba çalma görevi ile başlıyor. Bu karakter alt sınıftan biri olduğu için aynı şekilde alt sınıftaki insanlarla konuşurken ek diyaloglar çıkabiliyor. Night City’de yapılacak görevleri düşününce ve genelinde bu tarz alt sınıf karakterlerle diyalog içerisinde olunacağı için oyuncular için mantıklı bir seçim olabilir.

ŞİRKETÇİ



Şirketçi karakteri oyun içerisindeki üst sınıfı temsil ediyor. Night City’i büyük şirketler yönetiyor ve bu karakter de sokak çocuğu gibi mantıklı bir seçim olabilir. Bu özgeçmiş seçildiği zaman oyun içerisinde üst sınıf karakterlerle konuşurken ek seçenekler çıkabiliyor.

Oyunu denemek amaçlı 3 özgeçmiş ile başlandıktan sonra biz asıl incelemeyi göçebe özgeçmişi ile gerçekleştirdik. Oyun seçilen özgeçmişe uygun olarak kısa bir girişle başlıyor. Bu giriş kısmı her geçmişte farklılık gösteriyor. Oyun bu şekilde oyuncuya hem öğretilmiş oluyor hem de karakter V tanıtılıyor. Oyundaki özgeçmişler bazı ek konuşma seçenekleri kazandırsa da oyun deneyimine büyük artılar ya da eksiler kazandırmıyor ya da kaybettirmiyor.

Giriş kısmını oynandıktan sonra oyunda yapılan yasadışı bir iş sırasında bir şeyler ters gidiyor. Ağır yaralanan V, dost bir siber kasabın yaptığı bir dizi operasyon geçiriyor. Bu operasyonlardan sonra V’nin sayılı günleri kaldığı öğreniliyor. V, tedavisini yine kendisi bulmak zorunda kalıyor ve oyun bu şekilde devam ediyor. Aslında oyun hikaye konusunda birçok detay barındırmasına rağmen ipucu verilmeden en fazla bu şekilde özetlenebiliyor. Tabi ki Cyberpunk 2077 sadece ana hikayeden ibaret değil. Oyunda 170-180 saat sürecek bir sürü yan görev fırtınası ve aktivite mevcut. Bu yan görevler ve aktiviteler hiç de boş değil. Her görevin kısa ya da uzun bir hikayesi ve bir alt metni mutlaka bulunuyor. Hepsi de mantıklı görevler. Yan görevler Witcher oyunundaki yan görevler kadar kaliteli ve başarılı.

BİR GÜN HATALAR DÜZELTİLECEK; İNANIYORUZ.

Oyun ciddi hatalarla piyasaya sürüldü. Hatta Playstation 4 tarafında o kadar çok hata ve kalite düşüklüğü mevcuttu ki Sony oyunun dijital satışını mağazasından kaldırdı ve oyunculara ücret iadesi yaptı. Bizde oyunu incelerken yapımcı tarafından bir süre düzeltme yamalarının yayınlanmasını bekledik. Çünkü oyunun ilk haftasında ciddi problemleri mevcuttu. Bu problemler oyunun daha birinci saatinde kendini gösteriyordu. İlk yamalar yayınlandıktan sonra iyi ki beklemişiz dedik. Oyunda bulunan birçok hata ilk iki hafta içerisinde paylaşılan yamalarla düzeltildi. Oyundaki optimizasyon problemleri konusunda düzeltmeler yapılmış olsa da daha iyi sonuçlar için oyuncuların biraz daha beklemesi gerekecek gibi duruyor.

Oyundaki hataları bir kenara bırakacak olursak Cyberpunk 2077 için son 10 yılın en iyi oyunlarından biri olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Çoğu zaman görüntüsü açısından GTA 5 ile çok karşılaştırılmış olsa da oyunun türü açısından hiçbir benzerlik taşımıyor. Cyberpunk 2077, aksiyon mekaniklerine ve açık dünyaya önem vermiş bir rol yapma oyunu (RPG) iken, GTA 5 açık dünyaya sahip bir aksiyon macera oyunu diyebiliriz. Bu iki oyun türü arasında siyah-beyaz gibi kesin bir ayrım söz konusu. Yani Cyberpunk 2077 oynayarak GTA 5 deneyimi yaşamayı beklemek yanlış olur.

Cyberpunk 2077’nin açık ara en çarpıcı yönü görsel tasarımı. Estetik olarak şimdiye kadarki açık dünya oyunları arasında ilk sıralara çok rahat gelebilecek kalitede. Oyun gelecekte ütopik bir dünyada geçiyor. Mimari tasarımlar o kadar heybetli duruyor ki zaman zaman uzaktan şehri izlemeye dalıp gidiliyor. Bir de RTX açıksa görseller ekstra muazzam hale bürünüyor. Özellikle akşam saatlerinde neon ışıklar, led tabelalar, hareketli billboardlar vs. harika görünüyor. Şehir o kadar ışıklı ki oyun bu şekliyle RTX demosu gibi duruyor.

Night City çok büyük bir şehir ve aynı şekilde yoğun bir insan yaşantısı mevcut. Fakat bu insanlar çok donuk ve boş. Oyun içerisindeki NPC’ler boş boş bir o tarafa bir bu tarafa giden zombiler gibiler. NPC’ler bir süre takip edildiğinde 2000’li yılların oyunlarındaki gibi sürekli aynı şeyleri yapıp durduklarını görülüyor. NPC’lerle konuşmak istenildiğinde 2-3 farklı cümleden başka bir şey demiyorlar. Mesela cadde kenarında bekleyen bir NPC’ye konuşmak için yanaşıldığında “şu anda başka birini bekliyorum” yanıtını veriyor. Bu cevap gayet mantıklı. Yani NPC konuşmak istemiyor. Fakat aynı cevabı barda başkası tarafından kusturulan bir NPC’den de almak tüm illüzyonu alıp götürüyor. Ya da ışıklarda durmuş araçlara silah çekildiğinde araç içerisindeki NPC’ler el kaldırmak dışında hiçbir şey yapmıyor. Bu tarz detaylara biraz daha fazla önem verilmesi gerekiyordu. Sonuçta Cyberpunk 2077 yedi seneden uzun süredir geliştirilen bir oyun.

Cyberpunk 2077 için üçüncü şahıs kamera ile oynanabilirlik beklenirken birinci tekil şahıs kamera ile piyasaya çıkacağı duyurulması birçok oyuncuyu üzmüştü. Fakat oyun oynanınca CD Projekt Red’in neden böyle bir karar aldığı anlaşılıyor. Oyunda birkaç ara sahne dışında hiçbir ara sahne bulunmuyor. Oyunda tüm diyaloglar gayet organik olarak ilerliyor. Mesela birden fazla kişiyle konuşurken V ile hangi NPC’ye bakılırsa o NPC ile ilgili diyaloglar ekrana geliyor. Oyun bu haliyle kendine özgü sinematik bir deneyim sunuyor. Ayrıca bu durum oyunda akıcı ve yapay olmayan bir deneyim sunuyor.

Oyunda ana hikaye dışında birçok yan görev olduğunu söylemiştik. Aslında oyunda ana hikaye dışında yapılacak tonlarca şey var. Zaten oyun haritasını açtığınız zaman yüzlerce etkileşim noktasının olduğunu göreceksiniz. Bunların arasında görevler, restoranlar, gece kulüpleri, dükkanlar, vs. birçok aktivite mevcut. Ayrıca telefonunuza da birçok görev ve aktivite mesajları geliyor. Oyunda ana görev yapmadan bile onlarca saat sıkılmadan zaman geçirmek mümkün. Oyun yapımcıları Witcher’da görevler konusunda yaptığının kat ve kat fazlasını oyuncuya Cyberpunk 2077’de yaşatıyor.

Cyberpunk 2077 bir RPG oyunu olmasına rağmen aksiyona ve açık dünyasına ekstra önem vermiş bir oyun. Oyun içerisinde bir çatışmaya girildiğinde neredeyse bir FPS oyun deneyimi yaşatıyor. Oyunda kullanılabilen onlarca silah ve eklentileri bulunuyor. Bunların dışında V’nin üzerine eklenebilen süper teknolojik implantlar ile de farklı özellikler kazanılabiliyor. Bütün bunlar oyunda yaşayacağınız deneyim heyecanını hem artırıyor hem de farklılaştırıyor.

SONUÇ

Cyberpunk 2077 için bu yazıyı yazarken acele etmek istemedik. Özellikle oyuncular için birçok iyiliği dokunmuş CD Projekt Red’in hataları düzeltmesi için biraz zaman kazandırmak istedik. Vefa borcumuzu bu şekilde ödediğimizi düşünüyoruz. Oyun ilk yayınlandığı gün gerçekten de oynanabilecek bir oyun değildi. Oyunun ilk saatini doldurmadan bile onlarca hata ile karşılaşılıyordu. Geçen 20 gün içerisinde yapımcı firma toplamda yaklaşık 10-15 GB’lik parça parça yamalar yayınladıktan sonra oyun kendini büyük oranda düzeltti. Şu an çok daha az hata ile karşılaşılıyor. Fakat hala ciddi optimizasyon problemleri mevcut. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de yapımcı firmanın bu hataları düzelteceğinden şüphemiz yok. Tabi ki bu söylediklerimiz PC versiyonu için geçerli. Playstation 4 tarafında bu süre daha da uzun sürebilir.

Oyun özellikle Türkçe olması sebebi ile Türkiye’deki oyuncularından artı 5 puan almış durumda. Bu derece detaylı ve yoğun metinler içeren bir RPG oyununun Türkçe olması ve özellikle çevirinin yerelleştirilmiş olması bizler için çok önemli bir durum. Darısı diğer büyük yapımların başına.

Cyberpunk 2077 için hataları dışında eksi olabilecek bir şeyler bulmak için çok çabalamamıza rağmen maalesef bulamadık. Fakat oyunu satın almak için de çok acele etmemenizi öneririz. En azından tam anlamıyla düzelmesi için 2021 yılının ikinci çeyreğine kadar beklenmesi gerekiyor (6 ay sonrası) gibi duruyor. Ayrıca bu beklenen süre boyunca oyunun fiyatında da çok ciddi indirimler yaşanacaktır. Oyun şu an hem Steam’de hem de Epic Store’de 249 liradan satılıyor. Epic Store yılbaşı için 60 lira hediye çeki veriyor. Bu hediye çeki ile oyun 189 liraya inmiş oluyor. Satın alıp üzülmemek için maalesef Cyberpunk 2077 için biraz daha zaman gerekiyor.