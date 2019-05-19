Son Dakika: Türkiye'den önemli S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özel bir televizyon kanalının programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, İsmail Demir, ''S-400 anlaşmasına 2 yıl önce imza attık. S-400 ve F-35 projelerinde işin teknik boyutu bizi ilgilendiriyor. S-400 NATO sistemine entegre olmayacak. Gerekli tedbirler alındığında S-400 NATO için tehdit olmayacak. S-400'lerin bu yıl içerisinde operasyonel olmasını bekliyoruz. '' dedi.

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S-400 konusu bir süreç. Bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Biz bugüne kadar tüm seçenekleri göz önüne aldık ve buna istinaden karar verdik ve anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın kararlarına uyuyoruz.F-35 ile bir güvenlik açığı olduğu söyleniyor. Biz uzmanlara gelin endişeleriniz varsa birlikte bunları araştıralım çözüme gidelim. Şuan bir süreç var ABD ile görüşmeler devam ediyor.Biz bu sistemin NATO sisteminde çalışmayacağını defalarca söyledik. Gerekli tedbirleri aldıysanız NATO sistemini kesinlikle tehlikeye sokmayacaktır.

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Biz meselenin teknik durumundayız. Endişesi olan var ise biz bunu çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz. Gerek TSK'daki arkadaşlar gerek diğer teknik arkadaşlar masada her türlü çözümü bulmaya hazırız. Bize almamamız için somut sebep gösterirlerse bunu konuşmaya hazırız.S-400'ün teslim edilir edilmez direk çalıştırılacağı anlamına gelmiyor. Bunlar parça parça gelecek ve ön görüldüğü bölgelere kurulumu başlayacak. Yazılım ayarları yapılacak. Dost, düşman tanımı yapılacak. Eğitimleri verilecek. Bu süreci en kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Kaynak: Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar

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