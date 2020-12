Son dakika... SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Tesla itirafı: "Apple'a satmaya çalıştım"

Tesla'nın kurucusu ve yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üç yıl önce ekonomik sıkıntılardan geçerken şirketini Apple'a satmayı düşündüğünü ama Apple CEO'su Tim Cook'un görüşmek istemediğini söyledi.

Musk 2017 yılında, şirket "en karanlık günlerinden geçerken" Apple patronuna, Tesla'nın satışı ihtimalini görüşmek üzere çağrı yaptığını ama olumlu yanıt alamadığını yazdı.

Tesla elektrikli Model 3 aracını geliştirmeye çalıştığı o günlerde 60 milyar dolar değerindeydi, fakat bugün bu değeri 10 misline çıkmış durumda.

Elon Musk'ın itirafı Apple'ın araç üretmek için kolları sıvadığını açıklamasından sonra geldi.

Strange, if true.



- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.



- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack?