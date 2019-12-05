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  3. Huawei'den ABD'de flaş yasak hamlesi!

Huawei'den ABD'de flaş yasak hamlesi!

Huawei'den ABD'de flaş yasak hamlesi!

Huawei, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) şirketin ürünlerinin federal finansmanla telefon operatörlerine satılması yasağı ile ilgili olarak New Orleans Temyiz Mahkemesine başvurdu.

Huawei'in hukuk bölümünün başı Song Liuping, FCC'nin kararının bir temeli olmadığını ve şirketin ulusal güvenliğe bir tehlike arz etmediğini söyledi ve kararın sadece firmanın itibarını etkilemek için alındığını ekledi. Song ayrıca alınan yasak kararın Huawei'in bir Çin şirketi olması sebebiyle alındığını ve şirketin siber güvenlik alanında yer almadığını ifade etti.

DHA


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