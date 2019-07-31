Huawei yeni telefonu Y9 Prime'ı tanıttı! İşte özellikleri

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Y9 Prime 2019, Ağustos ayında Türkiye’de satışta olacak. Yüksek performanslı, güçlü Kirin 710F yonga seti ve akıllı EMUI 9 arayüzü ile donatılmış cihaz, AI destekli fotoğrafçılığa ve uzun pil ömrüne sahip.

Telefon, 16MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera sistemi ile donatıldı. Ayrıca 16MP ana kamerada ve 8MP ikincil kamerada, görüntüyü net ve yüksek ayrıntı düzeyinde yakalamaya yardımcı olan 6P (altı lensli plastik dizi) tasarımından yararlanıldı.

Telefon, Gece Siyahı, Safir Mavi ve Zümrüt Yeşili renk seçenekleriyle Türkiye'ye geleceği bildirildi.