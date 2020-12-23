Son dakika haberi... SIM kartlar rafa kalkıyor: Yeni yılda yerli ve milli eSIM kullanılacak

Yıllardır kullandığımız SIM kart artık tarihe karışıyor. Bir süredir üzerinde çalışılan eSIM teknolojisinde sona gelindi. 2021 yılı itibarıyla hayatımıza girecek olan eSIM, yerli ve milli imkanlarla üretilecek.

"TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan eSIM teknolojisine ilişkin, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." ifadesini kullandı.

eSIM, hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacak. Bakan Karaismailoğlu, yerli ve milli imkanlarla üretim sağlayan ilk ülkelerden birinin Türkiye olacağını da kaydetti.

MALİYETİ AZALTACAK

eSIM'in uygulama örneklerinin, birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlanacağını aktaran Karaismailoğlu; böylece kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.

eSIM NEDİR?

eSIM elektronik bir SIM kart; başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak. Zira söz konusu teknoloji tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.