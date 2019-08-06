Samsung Galaxy Note 10'un Plus toplu taşımada görüntülendi!

Yarın akşam New York'ta gerçekleştirilecek etkinlikle yeni telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanan Samsung, amiral gemisi olarak adlandırılan cihazı Galaxy Note 10 Plus‘ı metroda bir kişi tarafından kullanılırken görüntülendi. Görüntülerde, bugüne kadar Galaxy Note 10 ile ilgili internete sızan video ve bilgilerin doğru olduğu dikkat çekiyor.