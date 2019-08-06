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  3. Samsung Galaxy Note 10'un Plus toplu taşımada görüntülendi!

Samsung Galaxy Note 10'un Plus toplu taşımada görüntülendi!

Samsung Galaxy Note 10'un Plus toplu taşımada görüntülendi!

Samsung'un yarın akşam duyurusu yapılacak olan yeni amiral telefon serisi Galaxy Note 10'un Plus modeli bu kez toplu taşımada bir kişinin elinde görüntülendi.

Yarın akşam New York'ta gerçekleştirilecek etkinlikle yeni telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanan Samsung, amiral gemisi olarak adlandırılan cihazı Galaxy Note 10 Plus‘ı metroda bir kişi tarafından kullanılırken görüntülendi. Görüntülerde, bugüne kadar Galaxy Note 10 ile ilgili internete sızan video ve bilgilerin doğru olduğu dikkat çekiyor. 

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