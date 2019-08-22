iPhone sahiplerine kötü haber!

Güvenlik açığı, ilk olarak bir Google araştırmacısı tarafından keşfedilmiş ve Apple’ın işletim sistemi olan iOS’un 12.3 sürümüyle birlikte yamalanmıştı ancak şirketin yayınladığı iOS 12.4, bu güvenlik açığını yeniden gündeme getirdi.

GÜVENLİK AÇIĞI TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

iPhone’nunuzun yazılımını güncel tutmak, telefonunuzun güvenliği için oldukça önemli ancak Apple’ın son yaptığı iPhone güncellemesi, telefona “jailbreak” yapmayı mümkün kılan ve önceden keşfedilmiş olan bir güvenlik açığının yeniden ortaya çıkmasına sebep oldu.