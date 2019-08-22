Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7607
  • 6,4026
  • 276.693
  • 94831.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. iPhone sahiplerine kötü haber!

iPhone sahiplerine kötü haber!

iPhone sahiplerine kötü haber!

Apple'ın iOS 12.4 güncellemesinde büyük bir hata ortaya çıktı. Geçen hafta kullanıcılarına sunulan güncellemede, güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıların bilgilerinin korumasız kaldığı, telefonların hacker saldırısına açık olduğu tespit edildi.

Güvenlik açığı, ilk olarak bir Google araştırmacısı tarafından keşfedilmiş ve Apple’ın işletim sistemi olan iOS’un 12.3 sürümüyle birlikte yamalanmıştı ancak şirketin yayınladığı iOS 12.4, bu güvenlik açığını yeniden gündeme getirdi. 

GÜVENLİK AÇIĞI TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

iPhone’nunuzun yazılımını güncel tutmak, telefonunuzun güvenliği için oldukça önemli ancak Apple’ın son yaptığı iPhone güncellemesi, telefona “jailbreak” yapmayı mümkün kılan ve önceden keşfedilmiş olan bir güvenlik açığının yeniden ortaya çıkmasına sebep oldu. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şükran ve Caner kavga mı etti? Açıklama geldi
Şahan Gökbakar'dan Reynmen'e destek
Edvina Sponza, İbrahim Kutluay'ı aldattı mı?
Amine Gülşe ekranlara ara verdi! Sebebi ise...
'Yeni sezona hazırlanıyoruz'
<p>İlçe merkezine 15 kilometre mesafede, Samsun Dağı´nın güney yamacında 370 metre yükseklikte sarp

3 Tapınak 2 Kutsal Alan: ´Anadolu´nun Pompeisi´ Priene Antik Kenti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Efsane geri dönmeye hazırlanıyor! İşte detaylar...

Leyleklerin göç molası! Havadan görüntülendiler