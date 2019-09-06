Enderun Mühendislik Kulübü TEKNOFEST'e hazırlanıyor

İstanbul’da kontrol otomasyon, endüstri, makine, inşaat, bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda okuyan Nevşehirli öğrenciler bir araya gelerek Mühendislik Kulübü kurmak üzere toplandılar. Ekibin kurucusu İTÜ Gemi Makinaları Yüksek Mühendisi mezunu Muhammed Soner Başer, ahilik teşkilatı geleneğini yeniden hayata geçirmek için harekete geçti. Memleketinden İstanbul’a mühendislik okumak üzere gelen gençleri koordine etmeye başladı. Kulübün yöneticisi Başer, bu gelenekten yola çıkarak, usta çırak ilişkisi ve bunun yanı sıra yerli ve milli şuura sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Enderun Mühendislik Kulübü, öncelikle yerel bir çalışma olarak kendi aralarında “PLC kontrollü Yangın Söndürme ve İklimlendirme Sistemi” projesini başarı ile tamamladı. Genç mühendis adayları, ilk projelerinde sorumluluk bilinci, takım çalışması, proje yönetimi gibi sosyal beceriler hususunda tecrübe kazanmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bunun yanı sıra çalışmalarını yürüttükleri bir dairede yine teknik eğitim dersleri planlayarak, öğrencileri mezuniyet sonrasına hazırlamayı hedefliyorlar. Teknik eğitim programları çerçevesinde tecrübeli isimleri davet ederek deneyim aktarımına uygun bir ortam sağlanıyor.

Bürokrat ve akademisyenlerin dikkatini çeken EMK ekibi, bu yıl Nevşehir’de bir kamp düzenledi. Bürokrat, akademisyen, sanayici ve öğrencileri bir araya getirildi. BTK Başkan yardımcısı Dr. Ahmet Kılıç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Oğuz Doğan, TÜBİTAK MAM Arş. Doç. Dr. Süha Yazıcı, Medipol Üniversitesi Dr. Öğr. Ü. İlker Köse, Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Ü. Suad Başbuğ öğrencilerin çalışma sürecini desteklemek için kampta bulundu.

TEKNOFEST İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Enderun Mühendislik Kulübü öğrencileri, destek ve motivasyon ile ülkesine değer katan çok sayıda gence ulaşabileceklerine inanıyor. Kulüp, yerli ve milli üretimi destekleyecek mühendisler yetiştirme ideali ile gelecek yıl TEKNOFEST’e katılmak için hazırlıklarına başladı.

Birçok projenin yer aldığı TEKNOFEST’te hedefledikleri başarıyı yakalamak için desteğin önemini vurgulayan kulübün, sonraki yıllarda dünyaya açılması bekleniyor.