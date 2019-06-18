Son dakika haberi: ABD'nin engel olamadığı 'Hançer' füzesi test edildi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl yeni nesil süper silahlar arasında tanıttığı, Kinjal (Hançer) hipersonik füzesinin yeni bir testinin yapıldığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı, "Rus Hava Kuvvetleri Kuvvetlerinden bir MiG-31 savaş ekibi, Kinjal yüksek hassasiyetli hipersonik füzesi ile önceden belirlenmiş olan hedefi başarıyla vurdu." denildi.

Test ile alakalı bakanlık tarafından yayımlanan bir videoda, uçuş öncesi yapılan hazırlıklar, füzenin askeri bir jete yüklenişi ve askeri jetten fırlatılması yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz yıl 18 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce açıkladığı yeni füze sistemlerinden biri olan Kinjal'ın, ses hızının 10 katına çıkabildiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeyi yakalayamadığını duyurmuştu.

ABD'NİN KARŞI KOYMA GÜCÜ YOK

Geçtiğimiz mart ayında CNBC'nin Amerikan istihbarat raporları hakkında doğrudan bilgiye sahip olan kişilere dayandırdığı haberde, "ABD’nin şu anda karşı koyma gücünün olmadığı yaklaşık 20 Rus füzesi, son testler için bir test alanına taşındı." denilmişti.

ABD: DAHA ÖNCE 12 KEZ TEST EDİLDİ

Askeri kaynak, daha önce bu füzelerin MiG-31 avcı uçakları üzerinde 12 kez teste tabi tutulduğunu da iddia etti.

KİNJAL HİPERSONİK FÜZESİ'NİN ÖZELLİKLRİ

Kinjal (Hançer) hipersonik füzeleri, aerodinamik kumanda sistemleri sayesinde manevra yaparak tehlikeli bölgeleri aşabiliyor.

Füze, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin ulaşamadığı yaklaşık 2 bin kilometrelik mesafeden hedefleri vurabiliyor.