Apple'dan üç yeni iPhone geliyor! Görüntüler internete sızdı

İnterneteki sızan görüntülerde, yeni modellerdeki en büyük değişikliğin kamera kısmında olduğu görülüyor. iPhone XR 2019 sürümü çift kamera ile gelirken, konumlandırma olarak iPhone XI ve iPhone XI Max'ten farklı değil; kare şeklinde bir alanın içine gömülen arka kameralara LED flaş eşlik ediyor. iPhone XI ve iPhone XI Max ise Apple'ın ilk üç kameralı telefonları olma özelliğine sahip. Ancak kameralarla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.

FACE ID GİDİYOR

Yeni modellerdeki en büyük iddia ise iPhone X'ten beri kullandığı FaceID teknolojisini bu cihazlarında kullanmayı düşünmediği belirtiliyor.