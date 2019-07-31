Apple'dan üç yeni iPhone geliyor! Görüntüler internete sızdı
Apple, iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone R 2019 model yeni telefonlarını Eylül ayında duyurmayı planlıyor.
İnterneteki sızan görüntülerde, yeni modellerdeki en büyük değişikliğin kamera kısmında olduğu görülüyor. iPhone XR 2019 sürümü çift kamera ile gelirken, konumlandırma olarak iPhone XI ve iPhone XI Max'ten farklı değil; kare şeklinde bir alanın içine gömülen arka kameralara LED flaş eşlik ediyor. iPhone XI ve iPhone XI Max ise Apple'ın ilk üç kameralı telefonları olma özelliğine sahip. Ancak kameralarla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.
FACE ID GİDİYOR
Yeni modellerdeki en büyük iddia ise iPhone X'ten beri kullandığı FaceID teknolojisini bu cihazlarında kullanmayı düşünmediği belirtiliyor.