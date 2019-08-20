Ev parasına iPhone 11!

Aksesuar markası Caviar, bu kez henüz tanıtımı dahi yapılmamış bir telefon için, iPhone 11 için düğmeye bastı. Şirket, tüketicilerden ön sipariş toplamaya başlarken, hazırlanacak iPhone 11'in fiyatının 300 bin TL'ye dayanması ise şaşkınlık yaratıyor. Fiyatı 50 bin doları aşan bu özel iPhone 11 modeli, iPhone 11 Universe Diamond adını taşıyor.