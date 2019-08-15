Huawei EMUI 10'da hangi yenilikler olacak? İlk açıklama geldi

Huawei Genel Merkezi'nden yayınlanan bir açıklamada, EMUI 10 sürümü, 8 Eylül’de P30 serisi telefonlar için yayınlandıktan sonra eylül ayı sonunda bu defa Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20 RS Porsche Design modelleriyle buluşacak.

EMUI 10'UN YENİLİKLERİ NELER OLACAK?



Huawei, EMUI 10 ile birlikte arayüzü daha kararlı, kullanılabilir ve daha hızlı bir arayüz haline getiriyor. EMUI10’da öne çıkan gelişmelerin başında yerleşik karanlık mod özelliği geliyor. Telefona daha sonradan yüklenen pek çok uygulama bu karanlık temaya uyum sağlayacak.

EMUI 10, televizyonlar ve akıllı hoparlörler dahil olmak üzere telefona bağlı cihazlardan HD görüntülü görüşme yapılmasını sağlarken aynı zamanda, bir akıllı telefonun ekranını doğrudan Windows 10 bulunan bilgisayarların ekranında görüntüleme yapabilecek.