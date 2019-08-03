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  3. AirDrop kullananlar dikkat! Telefon numaranızı herkes görüyor olabilir

AirDrop kullananlar dikkat! Telefon numaranızı herkes görüyor olabilir

AirDrop kullananlar dikkat! Telefon numaranızı herkes görüyor olabilir

AirDrop bünyesinde keşfedilen yeni bir güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıların telefon numaralarını herkes görebildiği iddia edildi.

Ars Technica'da yayınlanan habere göre kablosuz paylaşım özelliğini kullanıcılara sunan bu hizmeti kullananların telefon numaraları açık bir şekilde kullanıcının bulunduğu ortamda herkesle paylaşılıyor. 

Uzmanlara göre bunun Apple'ın kullanım kolaylığı ile güvenlik/mahremiyet arasında denge kurmaya çalışırken ortaya çıkan, oldukça yaygın bir güvenlik açığı olduğunu konusunda hemfikir.  Apple'dan konuyla ilgili gelen bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

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