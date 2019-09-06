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  3. SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOM-B2 füzesinin ilk atış testinde hedefi başarıyla vurmasına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

“Gurur günümüz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gurur günümüz! Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.”

“SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOM-B2 füzesinin atış testine ilişkin görüntüyü de paylaştı.

(AA-İHA)

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