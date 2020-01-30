Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? Deprem izolatör sisteminin yararları nelerdir?

Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? sorusu Elazığ'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yoğun olarak aranıyor. Deprem bölgesindeki Türkiye'de zaman zaman depremler meydana geliyor. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşamamak adına önlemler alınması gerekiyor. Sismik izolatör sisteminin temel amacı; yapının rezonans frekansını zeminin frekansından olabildiğince uzak tutmaktır.Sismik izolatör nedir, ne işe yarar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte yanıtı..

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

Sismik izolasyon, deprem etkilerine karşı koymak konusunda geleneksel tasarım yöntemine yeni bir alternatiftir. Sismik izolasyonun dayandığı temel düşünce, yapıların doğal periyodunu, rezonans tehlikesi bulunan aralıktan uzaklaşacak şekilde değiştirerek, deprem nedeniyle oluşan eylemsizlik kuvvetlerini azaltmak ve deplasman ve enerji sönümleme talebini bu amaç için tasarlanmış olan sismik izolasyon ve enerji sönümleyici cihazlar üzerinde yoğunlaştırarak karşılamaktır.

Sismik izolasyonun temel amacı; yapının rezonans frekansını zeminin frekansından olabildiğince uzak tutmaktır. Sismik izolasyon, deprem etkilerine karşı koymak konusunda geleneksel yapı tasarım yöntemlerine kıyasla, depreme dayanıklı yapı tasarlamak için önemli bir yaklaşımdır.

Sismik izolasyonun binalarda kullanımı Amerikalı mimar Frank Loyd Wright ile başlamıştır. Wright’in kendi tasarımı olan Imperial Oteli’ni 1921’de tasarlarken, otelin inşa edildiği bölgede yaklaşık 20 cm. kalınlığında iyi bir toprak zeminin hemen altında yumuşak çamur olduğunu farkeder. Wright’in düşüncesi bu binayı yumuşak çamur üzerinde yüzdürerek sismik etkilerden yalıtmaktı. Bunu, binayı yumuşak çamurun üst kısımlarına kadar uzanan kazıklarla bağlayarak gerçekleştirdi. 1923 Büyük Kanto depreminde etrafındaki birçok bina göçerken depremi az-orta hasarla atlatan bu tarihi yapı, 1968 yılında yıkılarak yerine bir kopyası Japonya Nagoya’daki Meiji Mura Müzesi’nde yeniden inşa edilmiştir

DEPREM İZOLATÖR SİSTEMİNİN YARARLARI

Yüksek düzeyde can güvenliği

Aynı oranda minimum düzeyde bakım gerekliliği

Araştırma ve geliştirmeye ait projelerin korunması

Yapıda bulunan mimari ve taşıyıcı elemanlarda minimum hasar

Şiddetli deprem sonrasında hemen kullanım olanağı

Köprü ve viyadükler de hasar görmeksizin kullanımına devam edilmesi

Ulaşım yapılarında devam eden süreklilik

Yapı içerisinde yer alan eşya ve cihazların korunması