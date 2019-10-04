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Silikon Vadisi'nde yeni trend! İnternet orucu

Silikon Vadisi'nde yeni trend! İnternet orucu

Silikon Vadisi'nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin son dönemde "internet orucu"na başladğı belirtildi. ABD'de yapılan araştırmalar insanların her zamankinden çok daha fazla dijital içerik tükettiğini gösteriyor.

Son dönemlerde özellikle teknolojinin dünyadaki merkezi Silikon Vadisi'nde, yeme alışkanlığı olarak popülerleşen aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemini teknolojiye uyarlayanların sayısı artıyor.

ABD'de yapılan araştırmalar insanların her zamankinden çok daha fazla dijital içerik tükettiğini gösteriyor. Bu içerik tüketimi, beynin ödül algısını oluşturan bölümünü harekete geçererek alışkanlık ve hatta bağımlılık yaratıyor.

Business Insider sitesindeki bir haberde, ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi'nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin son dönemde "dopamin orucuna" başladığı belirtildi.

Dopamin, beynin salgıladığı özel işlevli bir hormon. Beynin, öğrenme ve yeniliklere verdiği tepkiyi de kontrol ediyor.

Amerikalılar günde ortalama olarak 11 saatini medya iletişim araçlarını kullanarak geçiriyor.

San Francisco'da yaşayan psikiyatrist Dr. Cameron Sepah ise "dopamin orucu" terimini ortaya atan uzman. CEO'larla ve yatırımcılarla çalışan Sepah, teknolojinin de yemeğin de ofis yaşamında bağımlılık yaratan unsurlar olduğunu vurguluyor.

Sepah, yeme alışkanlıklarını temel alan aralıklı orucu örnek göstererek teknolojiden sürekli olarak uzak durmanın mümkün olmadığını ancak belli bir süre için bunun gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Instagram'da dolanmak ya da Reddit'teki yazıları okumak beynin dikkat süresini düşürdüğü gibi duygularımızı kontrol altına almayı da zorlaştırıyor.

Sürekli uyarıcılara maruz kalmak zamanla dopamine duyulan hassaslığı azaltıyor; Sepah bunu "dopamin hacking" olarak tanımlıyor.

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